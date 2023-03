Raquel Mancini: preocupación por su estado de salud

escuchar

Raquel Mancini fue internada de urgencia la semana pasada en el Hospital Fernández. Según informaron en Intrusos en el espectáculo, la exmodelo habría ingresado a la terapia intensiva del centro de salud de Palermo días atrás, luego de que su hermano la encontrara desvanecida en su casa. Si bien la familia solicitó absoluto hermetismo y los profesionales no brindaron ningún parte médico, el periodista Pablo Layús pudo averiguar que Mancini se está recuperando.

Apostado en la puerta del hospital, el movilero de América TV contó algunos detalles de lo sucedido. “Lo que se sabe hasta el momento es que hay total hermetismo. Recién alguien del hospital me dijo que la familia pidió que no se de ningún parte”, reveló en primer lugar. Luego, explicó que Raquel está mejor que cuando ingresó, la semana pasada, luego de que la encontraran desvanecida en su departamento.

Por su parte, Karina Iavícoli sumó información a lo que contó Layús. La periodista explicó que habló con Augusto Mancini, uno de los hermanos de Raquel, y dio su versión de los hechos. “El tema arranca así: ella hace tiempo que no viene bien. Luis -su otro hermano- es quien la encuentra el domingo. Ella está muy en contacto con su mamá. Vive sola en un departamento en Palermo, no está trabajando por el momento. La familia está preocupada por ella y no solamente porque ahora está internada, sino por qué vida está llevando”, contextualizó en primer lugar Iavícoli. Luego, relató lo sucedido ese día.

Raquel Mancini se encuentra internada y evoluciona favorablemente Instagram

“La llamaba por teléfono la mamá y como no contestaba, Luis, que tiene llaves del departamento, va hasta allá, llega, la encuentra tirada, balbuceando. Raquel no se podía mover. No se sabe si estuvo casi todo el domingo así, tirada, con el aire prendido. ¡Menos mal!”, repasó, y recordó que el domingo fue un día de mucho calor. Tras explicar que Mancini no podía mover ni los pies, ni los brazos cuando la encontraron, Iavícoli agregó que Augusto le contó que Raquel hace un año que cuando sale a la calle lo hace con la ayuda de un andador. “Sus problemas de salud son graves”, aseguró.

“¿Esos problemas son consecuencia de una mala praxis?”, quiso saber entonces Florencia de la V. Como respuesta, Iavícoli explicó que Augusto no tiene buena relación con su hermana porque “le enoja y le duele que Raquel siga yendo a lo de Aníbal Lotocki”. “Yo no sé si lo que le pasa ahora tiene que ver con eso o no. Su hermano no lo sabe”, aclaró de inmediato, y agregó: “Él tomó distancia con el dolor que esto le provoca porque no entiende cómo Raquel no entra en razón por todo el tema de Lotocki”.

Anibal Lotocki, el medico de los famosos, con multiples acusaciones. Telam

Por último, Iavícoli explicó que Mancini no tiene obra social, que la trasladó una ambulancia del SAME, que se encuentra en terapia intensiva, que está mejor y que se espera que la pasen a una sala común. En ese momento Layús explicó, para completar la información, que Raquel de a poco está volviendo a caminar.

Raquel Mancini siempre se mostró muy cerca de Ánibal Lotocki, el cirujano que fue condenado a principios del año pasado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión. Las damnificadas (y querellantes en la causa) fueron Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. Raquel nunca se manifestó en su contra y, según el relato de su hermano, continuó con los tratamientos estéticos en la clínica de Lotocki, pese a los problemas de salud que le generaron y haciendo oídos sordos a la gran cantidad de acusaciones en su contra.

Raquel Mancini y Guillermo Coppola en la disco New York City durante los años 90 Archivo

La obsesión de Mancini por la belleza se remonta a su juventud, cuando paradójicamente estaba en boca de todos los argentinos por su belleza. “Tuve un coágulo de estupidez y me quise rellenar los labios, porque vi a una mujer que se había hecho eso y me encantó. Cuando volví de rellenarme y le mostré a mi pareja de ese momento, le agarró un ataque de celos y me pegó. Ahí se me deformaron”, dijo la modelo en 2013, en Intrusos. Ese año, Mancini decidió quitarse el botox de los labios. La rubia también pasó por otro momento límite a causa de la estética: en 1996, tras una lipoaspiración, quedó en coma, estado del que afortunadamente salió un día después.

