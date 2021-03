La experiencia de Raquel Mancini con el Covid-19: “Ya no me acuerdo ni cómo era mi voz”

Hace mucho que no sabemos de ella. A sus problemas habituales de salud, ahora se sumó su contagio de coronavirus y, si bien los hisopados ya le dan negativo, aún sufre las secuelas de la enfermedad. Esta mañana, Raquel Mancini habló de su experiencia y confesó: “Ya no me acuerdo ni como era mi voz”.

La información la contó este martes Andrea Taboada en Los ángeles de la mañana. “El jueves pasado se vuelve a testear y le dio negativo, pero los síntomas no le pasan. Está disfónica, con dolor de cabeza, chuchos de frío, algo de fiebre, sin apetito, dolor corporal y en los ojos, y además tiene laringitis”, reveló la periodista.

Recordemos que Mancini tuvo varios problemas de salud en los últimos años y que Taboada relacionó con sus “bajas defensas”. Además la periodista advirtió que la preocupación principal de la exmodelo es su madre, una persona de riesgo con la que había estado en contacto en el último tiempo. “Fue el cumpleaños de su mamá y habían estado con su hermano. Por eso su preocupación”, agregó.

Y enseguida puso al aire la palabra de Mancini: “Estoy disfónica, ya no me acuerdo ni cómo era mi voz. Cuidándome porque tuve gripe A y estuve en coma farmacológico durante 12 días por las vías respiratorias. Esto fue hace 4 años entonces tengo que tener mucho cuidado, pero estoy un poco mejor ahora”, expresó la protagonista a través de un audio de WhatsApp.

LA NACION