Raúl Lavie habló sobre la relación actual que mantiene con Pinky y mostró preocupación por su salud

En las últimas horas, circularon versiones en torno al estado de salud de Lidia “Pinky” Satragno sin embargo, su hijo Gastón Satragno, advirtió -en diálogo con LA NACION- que la situación no es de la gravedad de la que se habla. Quien había expuesto inicialmente su preocupación por su exmujer había sido Raúl Lavie, quién volvió a hablar hoy del tema y contó qué tipo de relación mantiene con la exconductora.

“Yo rescato a Gastón porque se puso al hombro una situación bastante delicada. Lo felicito porque lleva adelante muy bien las cosas”, lanzó el actor y cantante este miércoles en Nosotros a la mañana. Y si bien asegura tener una relación fenomenal con Pinky, Lavié contó que en el último tiempo no pudo visitar a su ex por la pandemia. “Conozco lo que pasa por lo que él (en referencia a su hijo) me cuenta, nosotros con Lidia hace más de 40 y pico de años que no estamos juntos entonces no quiero meterme demasiado”, aclaró.

“Tengo el derecho de ser el padre de Gastón y de Leo (cuando vivía) pero tampoco inmiscuirme en los manejos que tienen con su madre. Yo tengo mi propia familia y me preocupo por eso”, agregó en referencia a las versiones que circularon sobre que no visitaba a la conductora hace tiempo. En cuanto a su estado de salud, el artista prefirió no dar detalles aunque advirtió que “está como se siente”. “Ella ha decidido vivir de esta manera y hay que respetarla”, señaló.

Enseguida, reconoció la difícil labor que está llevando adelante su hijo en el cuidado de su madre. “Yo respeto la decisión, la nobleza y la obligatoriedad de asumir la responsabilidad de cuidar a su madre, me parece que es lo que debe ser, más allá de que sea su madre es un ser humano. Me parece maravilloso porque eso habla de un buen crecimiento como persona, el asumir esa responsabilidad. Le quita un poco de su libertad y eso también hay que considerarlo”, indicó.

Por último, Lavié dijo que desconoce los motivos por los cuales la conductora aún no recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y contó que él ya cuenta con el esquema completo. “Yo soy vacunero. Tengo las dos dosis contra el Covid, la de la gripe y la de la neumonía. Hay que cuidarse uno para cuidar a los demás. Respeto las decisiones de cada uno, cada uno hace de su vida lo que quiere pero estoy en contra de los que no quieren vacunarse”, remató tajante.