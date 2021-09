Gastón Satragno, el hijo de Pinky: cuál es el estado de salud de su mamá y quiénes la apoyaron en el momento más crítico

En las últimas horas circularon versiones alarmantes en torno a la salud de Pinky, la recordada estrella que fue bautizada como la “Señora televisión”, debido a su récord de horas en el aire. Sin embargo, Gastón Satragno, hijo de la conductora, sin minimizar el cuadro de su madre reconoce que la situación no es de la gravedad que se suponía.

“Estoy muy sorprendido con lo que pasó con mamá, pero lo entiendo. Últimamente estuve muy cercano a papá, hemos hablado mucho y se mostró interesado en todo lo que pasó con ella”, reconoció Gastón Satragno en diálogo con LA NACION.

Los rumores comenzaron a circular luego de una entrevista que el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre le realizara a Raúl Lavié, exmarido de Pinky y padre de Leo (fallecido en enero de 2019) y Gastón Satragno. En esa charla, el cantante expuso su preocupación por la gravedad del estado de salud de su exmujer.

-¿Cuál es la realidad sobre el estado de salud de Pinky? ¿Cómo está tu mamá hoy?

-Como sucedió con la mayoría de los ancianos, la pandemia fue todo un problema. Cuando comenzaron las restricciones, estuve más de tres meses, casi cuatro, ocupándome yo solo de ella. Cuando arrancó la pandemia, mamá todavía caminaba, hoy no. Hoy en día ella no camina. Obviamente, hubo un montón de problemas con respecto a la atención que uno tiene que darle a una persona de su edad y con los problemas de salud que ella tiene. Por ejemplo, no podía hacerle análisis. Recién ahora puedo retomar eso.

-¿Por qué no podías realizarle análisis?

-Hay un tema que es fundamental y que es que mi mamá está postrada, más el riesgo que implicaba el virus para alguien de su edad, no podía llevarla al (hospital) Fernández para que le hicieran los análisis.

-¿No cuenta con servicio de medicina prepaga?

-Te soy sincero, tengo un arreglo con Belocopitt, con lo cual, ante cualquier situación que requiera de asistencia médica, Swiss Medical me la da sin ningún problema. Pero dadas las circunstancias, no podía hacerlo. No podía llevar a mamá a (clínica) Los Arcos. Eso suscitó que ella se desmejore, pero, a la vez, y esto es lo que yo quiero aclarar: mi mamá no camina, pero pese a todo, está muy bien.

-¿Se encuentra lúcida?

-Sí, totalmente. Tiene muchas afecciones, pero, gracias a Dios, sigue estando lúcida. De hecho, el fin de semana hablamos de todo lo que pasó con las elecciones. Ella siempre me pregunta qué opino, cómo está la situación del país. Totalmente lúcida y despierta y, a veces, hasta me hace reír mucho.

-Es una gran noticia.

-Pese a la situación y a la pandemia, ella está muy bien.

Pinky, junto a su hijo Gastón Satragno y su novia, en una de sus últimas apariciones públicas Gerardo Viercovich

-La última vez que conversamos, te referiste a los serios problemas económicos de tu madre.

-Eso se ha solucionado. En poco tiempo más mi mamá ya no tendrá más deudas, está en su casa, como corresponde y hace minutos me informaron que ya tengo la gente que la cuidará.

-¿Quién ofrece esa prestación?

-De manera privada. Te soy re sincero, durante años estuve luchando para conseguir cosas por el PAMI o por los contactos que podría generar una persona tan prestigiosa como mi mamá, hasta que me cansé de luchar, de tratar de lograr algo a través del sistema. Gracias a Dios, pude lograr arreglármela solo. Solo de verdad. Tengo el apoyo de mi papá, hermanas, sobrinos, pero eso pasa por otro lado. En el accionar cotidiano estoy solo, no despendí ni del Estado ni de las amistades que ha podido tener mi mamá en su vida. Lo resolví solo.

-Habla bien de vos.

-Fue muy difícil, el peor momento de mi vida.

-¿Qué sucedió para que se solucionaran los problemas económicos?

-Teníamos propiedades y, dadas las circunstancias, fue un milagro poder vender una de esas propiedades.

-¿Te referís a la casa de Punta del Este de la que se remataron objetos?

-No, esa se vendió hace tiempo, se trata de otra propiedad de Buenos Aires. Llegado un momento, me di cuenta que estaba solo en esto, que dependía pura y exclusivamente de mí y que si no hacía algo al respecto, nadie lo iba a hacer.

Pinky dedicó años de su madurez a la tarea legislativa

-Pinky ha tenido una trayectoria estelar e incluso transitó el mundo de la política. ¿Qué pasó con sus amigos del mundo del espectáculo o con personas como Rodolfo Terragno, con quien mantuvo años de amistad?

-Rodolfo siempre estuvo cerca de la familia. De hecho, ha ayudado en muchos aspectos, tanto económicos como personales. Es realmente un gran amigo de mi mamá y lo será siempre, todos le tenemos muchísimo afecto. Te voy a ser muy sincero, frente a este problema de mamá, tengo muy claro quiénes estuvieron y quiénes, no.

-¿Quiénes estuvieron?

-Mi tía Raquel (Satragno), mi tío político Marcelo Araujo, mi prima Kari Araujo, mis sobrinos, mi novia, la viuda de mi hermano... todos ellos estuvieron y de formas increíbles, muy significativas. Más allá de eso, no. Los amigos, tanto de los medios como de la política, quiero que quede muy claro, no estuvieron ninguno… ninguno, ¿ok?

-¿Ni siquiera se han interesado a través de una llamada telefónica?

-De hecho, mi mamá tiene solo una vacuna, algo que es indignante.

-¿Te referís a una sola dosis de la vacuna contra el Covid?

-Es indignante. Una sola dosis y corre peligro, por eso tampoco puedo llevarla a un hospital a que le hagan análisis.

-Dado que está postrada, ¿la primera dosis se la aplicaron en su domicilio?

-La tuve que llevar a Devoto, pero nosotros vivimos en Palermo, en la casa de siempre que todo el mundo conoce. A Devoto me mandaron, con una persona que es discapacitada.

-Tu madre ha sido una de las mujeres más bellas de la televisión y muy coqueta. ¿Conserva esas ganas de lucir bien?

-Sí, ella es muy increíble… es como una niña coqueta. La gente que está con gente mayor me va a entender, cuando uno se pone mayor, se vuelve un niño. A veces me pide que la peine. Tiene una relación increíble con mi novia, algo emocionante, y le pide a ella que la peine, el otro día se pintó las uñas. Está realmente bien, salvo que está postrada.

-¿Por qué se encuentra postrada? ¿Cuál es el diagnóstico?

- Le hizo muy mal un tipo de Parkinson que se llama Parkinsonismo, que no se manifiesta con temblores. En este caso, lo que hace es agarrotarte los músculos. Por otra parte, cuando comenzó la pandemia, los kinesiólogos con los que se atendía no pudieron verla más. De todo esto me hice cargo yo. No tuve ayuda de nadie y mucho menos del Estado. Que no digan boludeces... le compro los medicamentos a mi mamá. De manera gratuita solo tiene un medicamento.

-¿Cobra la jubilación mínima?

-Sí, algo que estoy arreglando...

-Fue diputada por la Provincia de Buenos Aires. ¿No cobra una jubilación más acomodada por haber cumplido con esa función pública?

-Debería ser así. El tema de la jubilación es lo que más la ha perjudicado. Mi mamá trabaja desde los 15 años. Fue legisladora, secretaria de Promoción Social de la Ciudad y todo el mundo sabe cuál fue su trabajo.

-Fue una figura de extrema popularidad.

-La han visto toda la vida trabajando. En eso estoy, no puedo decir mucho más, pero estoy resolviendo ese tema que es clave.

-El fallecimiento de tu hermano, ¿incidió en el decaimiento de la salud de Pinky?

-Ella, en ese momento, estaba abandonada, al único que tenía era a mí.

-¿Tu papá la visita?

-Sí, fue un montón de veces. Cuando ella estaba en el geriátrico, iba a verla todas las semanas. Ahora, por la pandemia, no pudo. A mí me vino a ver no hace mucho. Hace algo más de un mes que nos pudimos ver con papá.

-¿También la vio a ella?

-No, no quiso por una cuestión de seguridad, ya que no tenemos la segunda vacuna de mamá. Pero él está muy pendiente de ella.

-¿Podemos transmitir tranquilidad con respecto al presente de Pinky?

-Quiero que la gente sepa que mi mamá está bien, no tiene más deudas, está en su casa y va a tener un final digno como a ella le corresponde.