La odisea de Mariana Brey y su familia para volver de Miami

La periodista está en cuarentena junto a su familia tras volver de unas vacaciones en Estados Unidos Crédito: eltrece

Recién llegada de sus vacaciones en Estados Unidos, Mariana Brey tuvo que adelantar su regreso al país y contó con lujo de detalles cómo está viviendo este momento. "Fue un caos y una odisea volver pero lo más importante es que estamos todos bien, nos sentimos muy bien", relató la panelista de Los ángeles de la mañana desde su casa.

"Si bien estábamos informados sobre lo que estaba pasando y tomamos todos los recaudos, creo que recién tomamos dimensión de la situación cuando llegamos al país. Cuando nosotros iniciamos este viaje si bien ya se hablaba de coronavirus , estaba pasando en otro continente. Allá, con el correr de los días, empezamos a escuchar que había casos en otras zonas de Estados Unidos y la información era minuto a minuto", expresó Brey, quién primero estuvo de vacaciones en la ciudad de Nueva York y luego en Miami.

Asesorada por el pediatra de sus hijos antes de viajar, la periodista habló de los recaudos que tomó durante su estadía en el exterior. "Hice la consulta antes de irme, aunque la pandemia no había llegado a este nivel. El médico me había dado las recomendaciones necesarias como el lavado frecuente de manos, evitar los lugares cerrados, tener cuidado en los aeropuertos. Me aconsejó que lo ideal era hacer vuelos directos para no hacer trasbordo y estar lo menos posible en los aeropuertos. Tampoco utilizar los baños", señaló.

Tras contar que ya está en cuarentena, la "angelita" aclaró que se sienten todos bien en su familia y que lo que más le preocupa es la salud de sus hijos. "Apenas llegué lo llamé de nuevo al pediatra y ya sabíamos que teníamos que entrar en cuarentena. Yo soy muy obsesiva con el lavado de manos, no por este tema sino desde siempre. Luca (su hijo mayor) tiene en su baño un cartel con la importancia del lavado de manos para prevenir un montón de enfermedades. Con esto del virus se lo expliqué y remarqué aun más. Estuve muy obsesiva con que no toque nada allá ni en la calle ni en el transporte público. Juana está por suerte muy inmunizada por la lactancia, pero está en el piso, se agarra de todos lados y eso me preocupa", concluyó.