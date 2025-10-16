Mariana Brey abandonó el programa A la Barbarossa por problemas de salud: “El cuerpo habla”

Este jueves una ausencia llamó la atención de los televidentes de A la Barbarossa, el programa matutino que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. Una de sus panelistas, Mariana Brey, no se encontraba en el estudio: se había retirado de urgencia por un problema de salud.

La panelista recaló en el programa este año y se convirtió en el contrapunto de Nancy Pazos a la hora de tratar temas de política, y gracias a esos cruces fue ganando protagonismo dentro del magazine. Por eso, después del extenso reportaje que brindó el primer mandatario tras su regreso a los Estados Unidos, se esperaba que ambas reaccionaran y brindaran su opinión, algo que no terminó sucediendo.

La información sobre el motivo por el que debió ausentarse llegó por la tarde y a cuentagotas. En Los profesionales de siempre, hablaron con algunas de sus compañeras para consultarles sobre lo sucedido, y también para preguntarles sobre los rumores que indican que Brey volvería el año próximo a LAM, luego de que se produzca la salida de la histórica panelista Yanina Latorre.

“Una panelista abandonó el estudio. Se miraban todos; ella en un momento estaba muy seria. El director, en un momento. dijo: ‘¡Ponchen a Georgina!’. Y ella desapareció. Muchos especularon que se enojó, pero no", introdujo el tema la conductora del ciclo de El Nueve. Y Josefina Pouso agregó: “Ella llegó a los estudios de Kuarzo, que es desde donde se emite en vivo el programa y apenas llegó, se empezó a sentir mal. Era tan fuerte el dolor que tenía, que dejó su auto ahí y les pidió a los chicos de la producción que la llevaran a una guardia”.

"Se sentía mal. Tenía una cara, pobrecita, que estaba como transfigurada", dijo Barbarossa sobre Brey Fabian Marelli

Luego, la misma Barbarossa brindó algunos detalles sobre lo ocurrido. “Recién hablé con ella. Se está haciendo unos estudios porque tiene unos problemitas en la panza, pero nada serio, por suerte. El cuerpo habla... Y yo las contracturas que tengo ni te digo”, bromeó primero, en un tape que puso al aire la producción.

Después, en vivo, y en diálogo con De la Ve, amplió: “Se sentía mal. Tenía una cara, pobrecita, que estaba como transfigurada. Entonces, le hice unos masajitos en la panza con un óleo, como le hacemos a los chicos. Y como seguía mal, Pía [Shaw] tuvo la buena idea de decirle que vaya a un médico, en lugar de llamar y esperar que viniera uno. Entonces, se fue a la clínica y se tiene que hacer estudios. Es preferible prevenir y no andar tomando tal cosa, o tal otra”.

“Ella quería hacer el vivo igual, pero todos le dijimos que vaya a ver al médico para ver qué era lo que le pasaba. Está todo bien. Se tiene que hacer un chequeo para descartar que lo que tiene no sea algo serio”, señaló.

Y sobre los rumores de partida de Brey de su programa, indicó: “Hasta ahora, se queda todo el mundo, a no ser que vengan y les ofrezcan contratos de millones de dólares. Todo lo que sea para crecer, creo que es maravilloso, y yo no tengo retenida a la gente. Si le ofrecen algo que es brutal, sería una tonta en no irse. Todo se charla. Yo soy una mujer muy abierta. Es como cuando un hijo te dice que se va a trabajar a España porque le va mejor. Bueno, andate, qué querés que te diga. ¿Me gusta que se vaya? No, pero si la va a ir mejor, que le vaya mejor".

Pía Shaw, compañera de panel de Brey, también brindó su testimonio sobre lo sucedido a la mañana, pero también se refirió a los rumores de que la su colega volvería a convertirse en “angelita” en 2026. “Eso ni lo hablamos. Hoy, justamente, llegó Georgi la estuvo mimando en la panza, porque no sabíamos qué le pasaba. Yo la miré y le dije: ‘Marian, andá al médico. Fijate que tenés’”.

“Yo me sumé a un mensaje que le envió a Georgina. La atendieron, está bien. Le recomendaron comer un poco más sano”, reveló. Y, refiriéndose al futuro profesional de su colega, indicó: “Ella está haciendo una gran carrera. Está en tres streamings, en el programa de Georgina, en C5N... Digo, donde vaya la va a romper”, agregó.

Otra de las panelistas del programa que sumó su testimonio fue Analía Franchín: “No llegué a cruzármela. Pregunté y me dijeron que estaba en el piso, pero que se empezó a sentir mal y se fue. Estaba con un dolor abdominal. No creo que sea por el estrés, porque a Mariana no le entra una bala”.