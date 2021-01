¿Reconciliación? Flavio Mendoza quiere hacer las paces con Carmen Barbieri

Que le dijo hipocondríaca, que sugirió que era grande y por eso el Covid positivo podía ser más complicado, que ella se enojó y va a llevarlo a la Justicia. Hubo muchas idas y vueltas en los últimos días entre Flavio Mendoza y Carmen Barbieri, que aún está internada en la Clínica Zabala.

Hasta la semana pasada estaba todo bien entre ellos, que son parte del elenco de Un entierro un velorio, en el teatro Broadway. Flavio habló en Intrusos, por América, y aclaró su posición: "Lo único que me importa es que Carmen esté bien. Una vez que eso suceda, que me diga lo que quiera. La entiendo, está pasando un momento jodido, el mundo está revolucionado. Estamos todos aterrados. Con Carmen nos debemos una charla. ¿Que me va a mandar carta documento? ¡Sabés todas las cartas documento que he tenido!". E insistió: "Con todo lo que le pasó a esta mujer, la entiendo, cualquier cosita le puede caer mal. Pero acá la estoy bancando y también su enojo porque es una persona que quiero. Ella está enojada. Quiero que se le pase el Covid, lo demás es nado. Vamos a hablar con enojo y todo, me la banco. Carmen tiene su lugar para volver al teatro, por supuesto".

El domingo hubo función de Un estreno un velorio con dos reemplazos. Carmen fue reemplazada por Sol Bardi y Georgina Barbarossa por Franco Rau. Recordemos que Cinthia Fernández ocupó primero el lugar de Carmen Barbieri, pero como la panelista de Los ángeles de la mañana también está asilada por el covid positivo de Mariana Brey, fue a su vez reemplazada.

Por otra parte, otro de los protagonistas, Raúl Lavié, dio su opinión: "Flavio se excede a veces en lo que dice y tal vez hay gente que no lo quiera y aprovecha para darle".

En Carlos Paz

Hiperactivo, Flavio Mendoza también está en Carlos Paz con la obra Tres empanadas, en el teatro Luxor. Y hubo problemas allí también porque Juan Pablo Geretto sufrió un esguince y debió pedir licencia (luego se conoció la noticia de que también contrajo coronavirus).

Facundo Mazzei reemplaza a Geretto en la obra y habló al respecto: "Originalmente vine por la obra Madame y me salieron otros laburos como coreografiar el espectáculo de Gordillo y Tres empanadas. Y ahora reemplazo a Geretto. Me lo pidió Flavio y acepté, claro. Geretto no baila tanto y tiene mucho texto, y un monólogo. Si bien baila poco, lo cuelgan para volar, lo meten en unos cubos y tiene que saltar. Se hacen cosas divertidas y riesgosas. Hablé por Instagram con Geretto, pero no pudo hacer nada de lo que él hace porque es muy grosso, y su monólogo tiene que ver con él y yo no iba a poder salir al toro con eso. Entonces, lo cubro con mi fuerte. Y sí, estudié una parte del texto de su personaje. Por suerte él vuelve la semana que viene, porque se cumplen los diez días que tenía que estar en reposo", aclaró Mazzei.

