Se acabó la paz: Carmen Barbieri le quiere iniciar juicio a Flavio Mendoza

23 de enero de 2021 • 13:59

Carmen Barbieri y Flavio Mendoza son los protagonistas del primer escándalo de la temporada que amenaza con terminar en juicio. ¿Qué sucedió? Se sabe, Carmen es Covid positiva y está transitando una neumonía bilateral, internada en la Clínica Zabala . La actriz esperaba un llamado telefónico de Flavio Mendoza, con quien comparte escenario en Un estreno o un velorio, en el Teatro Broadway. Flavio, además, es el productor de la obra. Lejos de contactarse, el actor y bailarín trató de "grande" a Carmen y de hipocondríaca. Lo hizo a modo de broma, sobre el escenario del teatro. Carmen se enteró y enfureció, tanto que llamó a su abogado, Juan Curubeto, para iniciar acciones legales.

Según detalló Rodrigo Lussich en Intrusos, por América, Carmen está dolida, enojada y decepcionada. "Me dice Carmen que está pasando días y noches de terror, con 40 grados de fiebre, con dolores en todo el cuerpo. Y que la llaman todos los días de la producción de Masterchef Celebrity y de todos lados, menos Flavio. Dice que si dudan de su enfermedad es problema de ellos. Y dice que cuando escuchó lo que dijo, se puso a llorar, que Flavio minimizó la enfermedad y que lo bloqueó". Según el periodista, el bailarín llamó a la Barbieri recién ayer, a varios días de su internación.

Anoche, sobre el escenario, Mendoza cambió el discurso y dijo: "Quiero que le demos un aplauso a Carmen, que no sabía que estaba internada. No la está pasando bien, pero se va a reponer. Dicen cualquier cosa, la gente quiere hundirme y estoy acostumbrado".

Después, Flavio también habló en Intrusos. "Estoy cansado porque soy papá, viajo con el nene de un lado para el otro. Era sabido que esto iba a pasar y la gente se iba a contagiar. Dije que Carmen era hipocondríaca porque nadie me dijo que estaba internada. Creí que tenía Covid pero estaba bien. Lo mismo me paso con (Juan Pablo) Geretto en Tres empanadas, la obra que hacemos en Carlos Paz. Me enteré en el viaje, volviendo a Buenos Aires, y le mandé mensaje porque me asusté. No tengo animosidad de pelea en este momento; hay que hacer hincapié en ser solidario, tener empatía. Lo demás es folklore de la temporada".

Federico Bal también se metió en la disputa y dio su parecer: "Mamá tiene fiebre, está con miedo, creo que va a salir de esta tranquila. Pero es angustiante no poder estar cerca. Es una enfermedad tan invisible que duele. Mamá hacía todo bien, solo trabajaba y se contagió. Bajo qué parámetro me señalan a mí y me dicen que voy a fiestas clandestinas. Yo también hago todo bien. Es tan aleatorio". Y aclaró: "Sol (Pérez) está angustiada, me llamó, y a mi mamá también, y pidió perdón. No hace falta. Cómo alguien va a pensar que quiere contagiar a alguien".

Y sobre los dichos de Flavio sobre su mamá, aseguró: "No está bueno, porque mamá está con Covid y no es hipocondría. No voy a entrar en un conflicto, pero me pareció desubicado. Mamá no se siente nada bien y con estas cosas no se jode".

