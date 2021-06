Recuperada del Covid, Paula Trapani volvió a Hay que ver: “No quería perderme la última semana”

Luego de diez días de aislamiento, Paula Trapani volvió a Hay que ver, el ciclo de elnueve del cual es panelista. “No quería perderme la última semana”, dijo la periodista con una sonrisa, pues el programa conducido por Denise Dumas se despide este viernes, luego de tres temporadas.

“El Covid me trató bastante bien, solamente perdí el olfato y el gusto durante un par de días y ya los recuperé. Menos mal porque tenía que cocinar yo, y sin olfato y gusto eso se complica”, contó con mucho humor.

Trapani dio positivo de Covid hace diez días, luego de que una empleada suya se contagiara. El primer hisopado le dio negativo, pero empezó a sentirse mal y finalmente dio positivo. “Lo tuve súper leve, con un poco de dolor de cabeza al principio, pero nada que no se pasara con un paracetamol. En casa todos dieron positivo, pero fueron asintomáticos”, detalló. Y agregó que está anotada para darse la vacuna y que estaba esperando que la llamaran cuando contrajo la enfermedad.

Esta es la última semana de Hay que ver; en su lugar, el próximo lunes debutará un ciclo de entretenimientos que conducirá José María Listorti. “En pandemia y a mitad de año no es fácil buscar algo alternativo. Para este año estaba cómoda y no quería buscar demasiadas cosas más porque los chicos están en casa y estoy haciendo algo en Radio Cultura para despuntar el vicio. Me hubiera gustado que siguiera por lo menos un año más o hasta fin de año”, le dijo hace unos días Trapani a LA NACION, tras enterarse de que el ciclo de LaFlia dejaría de estar al aire.

LA NACION