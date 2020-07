Marcela Coronel volvió a enfrentarse con Yanina Latorre y habló sobre una antigua polémica reflotada en redes sociales Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 13:12

La renuncia de Marcela Coronel a Hay que ver, el programa de elnueve, y su enfrentamiento con la conductora Denise Dumas, da todavía mucho que hablar. Entre los detractores de la periodista surgió una crítica que se replicó en redes sociales, en la que se la acusa de tener poca memoria.

En las redes, le recordaron a Coronel un hecho sucedido en Este es el show, en 2012, que involucraba a Verónica Perdomo. En ese momento Coronel puso en dudo el ACV sufrido por Perdomo, quien hablaba con dificultad frente a las cámaras y, aparentemente, lo hacía mejor cuando estaba fuera del aire.

Esta mañana, Marcela Coronel se refirió al tema en Los ángeles de la ma,ñana, por el eltrece. "Pasó hace ocho años y fue un error de parte mía, algo que sigo pagando. Le pedí perdón en su momento. Como dijo Moria entonces, yo fui más víctima que ella pero no por comparar lo que le pasó, que es tremendo, sino porque me mataron durante un año con ese tema. Y todavía lo sigo pagando. Todos nos equivocamos, la pasé pésimo y pedí perdón. Pero no es un argumento para descalificarme", aseguró.

La periodista aprovechó la entrevista para responderle a Yanina Latorre, quien se había referido a la supuesta "lista negra" de Coronel, integrada por artistas que pidió que no fueran al programa Hay que ver. "Primero, quiero decir que tengo cero poder. Y, por otro lado, me gusta estar del lado de enfrente de Yanina", señaló Coronel. Claro que Latorre rápidamente recogió el guante y dijo lo suyo: "Me parece tan triste, tan ameba, que si no pasaba esto en su vida ni sabían que era panelista. Tiene casi 60 años y salió de estar sentada en un sillón como panelista. Que se plantee que llega tarde a todo. Nunca pudo conducir y encima está en un programa en el que no se sentía cómoda. Subestima a todo el mundo porque es la única manera que tiene de llamar la atención. No produce nada, no lleva primicias. Es una resentida y lo que le hizo a Denise Dumas no le corresponde".