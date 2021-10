Revelan nuevos detalles de la muerte de Brittany Murphy en una nueva docuserie

Pasaron casi 12 años desde que Brittany Murphy murió. La actriz fue encontrada sin vida en su casa en 2009 en circunstancias que aún hoy siguen generando dudas. En la nueva docuserie What Happened, Brittany Murphy? se aborda más en profundidad la relación de la actriz con Simon Monjack, su pareja, quien fue encontrado sin vida meses después en el mismo piso donde falleció la actriz, por causas similares. Se dijo que la intérprete de Ni idea había muerto por una “intoxicación por fármacos, neumonía y una deficiente cantidad de hierro por anemia”.

Según informa People, esta nueva serie, que estrena HBO Max el 14 de ese mes, revela detalles escalofriantes sobre los últimos días de Murphy y sobre la relación de la actriz con su esposo. El pasado sombrío de Monjack se explora más a fondo en la docuserie, producida por Blumhouse Television. La misma incluye entrevistas con la madre de Monjack, Linda, y su hermano, James, así como con su exprometida Elizabeth Ragsdale, quien dice que le mintió sobre quién era.

Ragsdale y Monjack se comprometieron después de un breve noviazgo. Poco después, Ragsdale quedó embarazada y Monjack insistió en que diera a luz en los Estados Unidos. Cuando tenía cuatro meses de embarazo, pagó su boleto de avión a Nueva York y le dijo que la encontraría allí. “Cuando llegué a mi pequeño estudio en Nueva York, lo llamé y me respondió. Le dije: ‘Simon, llegué a ...’ y antes de que pudiera pronunciar esa frase, me colgó. Me dejó embarazada y abandonada“, dice la mujer en la docuserie.

Monjack, quien murió solo cinco meses después que Murphy por causas similares, protagonizó varias relaciones que fueron categorizadas como tóxicas. “Era un individuo perturbado que estaba acostumbrado a estafar a la gente, y Brittany fue una de sus últimas víctimas”, sostiene la directora Cynthia Hill sobre Monjack. “Había un patrón de comportamiento que se hacía muy obvio a medida que hacíamos más investigaciones”, agrega.

Brittany Murphy y su marido, ambos murieron por las mismas causas y aunque fueron declaradas naturales, aún hay un manto de misterio sobre lo ocurrido GROSBY GROUP

En tanto, la maquilladora Trista Jordan, quien trabajó con Murphy en su última película, Something Wicked, dice que el estado de Murphy en sus últimos meses fue alarmante. “Tenía los ojos tan hundidos y parecía tan triste”, cuenta Jordan. “Ella no era ella misma. Estaba sufriendo mucho. Tenía piernas de Bambi y no podía pararse“.

En febrero de 2010, el asistente forense del condado de Los Ángeles Ed Winter concluyó que la muerte de Murphy fue el resultado de una neumonía no tratada, combinada con anemia e intoxicación por medicamentos recetados y de venta libre, incluidos analgésicos y medicamentos para el resfrio . No se encontraron drogas ilegales en su sistema. “Su muerte fue tan extraña y hay tantos giros y vueltas”, sostiene Buddy Day, productor ejecutivo de What Happened, Brittany Murphy?

Pero a pesar del drama que rodeó su muerte, todas las personas que dan testimonio en la serie mencionan la importancia de recordar la amabilidad de Murphy. “Todos fueron tan consistentes cuando la describieron. Ella era muy generosa, cariñosa y siempre pensaba en todos los demás y creo que a veces eso se olvida debido a todo el misterio que rodea su muerte. Ella era amada por todos”, cuenta la directora de la serie.

La muerte de una estrella

Murphy murió el 20 de diciembre de 2009. Pasó más de una década y aún ronda un halo de misterio sobre su repentina muerte: aunque la versión oficial se basa en un conjunto de causas naturales, son varias las hipótesis que apuntan a un posible asesinato.

La actriz de Hollywood tenía una prometedora carrera en marcha, pero a sus 32 años enfrentaba la falta de oportunidades laborales. Se había casado con el guionista británico Monjack -tras un breve romance con Ashton Kutcher- y juntos buscaban nuevos rumbos laborales para remontar la mala racha.

Sin embargo, la triste noticia de su fallecimiento sacudió el mundo y muy pronto las miradas apuntaron hacia su esposo. Una vez más, todo volvió a dar un vuelco cuando, cinco meses después, el guionista también falleció: según la autopsia, marido y mujer murieron por las “mismas causas” . “Intoxicación por fármacos, neumonía y una deficiente cantidad de hierro por anemia”, así explicaron oficialmente la muerte de ambos. Esto se traduce en un deceso “accidental” por una salud delicada y la ingesta de varios medicamentos que habrían sido una combinación fatal.

Alicia Silverstone, Stacey Dash, y Brittany Murphy protagonizaron Ni idea imdb.com

Pero ese resultado no conformó ni siquiera al padre de la actriz, Angelo Bertolotti, quien deslizó otra teoría: aseguró que su hija había sido asesinada por una conspiración del gobierno de Estados Unidos. Bertolotti contó que el gobierno norteamericano veía con malos ojos el apoyo público de la actriz a Julia Davis, una funcionaria del Departamento de Seguridad, que por ese entonces había dado a conocer sobornos a autoridades de la aduana para permitir el ingreso de terroristas.

Cabe agregar que el padre de la actriz estuvo preso durante 12 años por extorsión criminal y participación de una organización corrupta. Como si la primera versión que deslizó no fuera suficiente, confesó que también sospechaba de su exesposa, Sharon Murphy, la madre de Brittany.

Al poco tiempo, se conoció que la actriz le había dejado a su madre todo su patrimonio en su testamento, y extrañamente no le cedía nada a su marido. “Tres personas viviendo en la misma casa, solo una sobrevive y se beneficia económicamente. Dejen que Sharon explique por qué decidió hacer esto justo después de que Brittany y Simon le dijeran su plan de mudarse a Nueva York y tener un hijo. Que hable de la subasta de la ropa interior de Brittany, su pasaporte, credencial del sindicato de actores y ropa; hay muchas preguntas sin responder”, cuestionó Bertolotti.

Sharon no se quedó callada y desmintió cualquier teoría de homicidio. “He optado por mantenerme alejada de los focos desde la trágica y repentina muerte de mi maravillosa, talentosa y amada hija. Su fallecimiento y el de mi yerno fueron algo devastador”, sentenció en diálogo con The Hollywood Reporter.

“No he tenido opción al ver los inexcusables esfuerzos por manchar la memoria de mi hija de un hombre que puede que sea su padre biológico, pero que nunca fue un verdadero padre para ella”, retrucó Murphy.

Bryn Hammond es el autor del único libro publicado acerca del fallecimiento de la actriz y colaboró en la producción del documental Brittany Murphy: An ID Mystery, donde afirmó: “Estoy convencido de que Brittany Murphy y Simon Monjack fueron envenenados”.

