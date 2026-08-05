Revelaron la suma que cobrará Pampita por participar del reestreno de PH

El regreso de PH, Podemos Hablar ya comenzó a generar expectativas antes de su estreno, previsto para este sábado. El conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, prepara la primera emisión de la nueva temporada y, entre los nombres que integrarán la mesa, estará Pampita, quien habría negociado un cachet especial para asistir al programa.

Según contó Ángel de Brito a través de su programa de streaming #Ángelresponde, por Bondi Live, la modelo habría sido la única convocada que acordó un pago por su participación. Ninguno de los otros invitados habría establecido un acuerdo económico para formar parte de la entrega. Además, el periodista de espectáculos aseguró que Carolina Ardohain recibirá 10.000 dólares por formar parte de la grabación.

“A Pampita le pagaron y va. Va Yanina Latorre, Diego Leuco, Martín Cirio, La Joaqui. Se graba este jueves. Todos van gratis, pero Pampita te cobra. Cobra 10 lucas”, detalló el conductor. Sin embargo, por el momento no hubo confirmación oficial sobre la cifra. Ni Pampita ni la producción del programa se refirieron públicamente al supuesto acuerdo.

El grupo de invitados será parte del regreso del formato de entrevistas y conversaciones personales que condujo durante años y con gran éxito Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. Habitualmente, las personalidades concurren al ciclo para promocionar proyectos, hablar de su actualidad o participar de las consignas sin recibir un pago por la aparición.

El posible cachet por la participación de Ardohain en PH se conoció al mismo tiempo que trascendieron otros números vinculados con la actividad comercial de la modelo en las redes sociales, donde reúne unos ocho millones de seguidores y donde trabaja con marcas a través de contenidos patrocinados.

En ese contexto, Luis Bremer mencionó en el programa A la tarde (América TV) que una campaña compuesta por tres publicaciones tendría un costo aproximado de 15.000 dólares. Según ese cálculo, cada posteo publicitario alcanzaría un valor cercano a los 5.000 dólares.

Cómo será el regreso de PH

Mientras la participación de Pampita genera repercusión por la cifra que habría acordado para asistir al ciclo, PH, Podemos Hablar se prepara para volver a la televisión después de casi tres años fuera de la pantalla. El programa regresará a Telefe este sábado a las 21.30, dando inicio a su octava temporada.

En diálogo con LA NACION, Kusnetzoff adelantó que el ciclo conservará su identidad, aunque incorporará novedades. “La esencia de PH está clara: es un programa en el que se habla. Para mí es una mezcla de historias y emociones. Venir a PH es una experiencia. A lo largo de siete temporadas le fuimos agregando secciones y distintas cosas. Esta vez buscamos volver un poco a las bases, aunque también hicimos cambios e incorporamos elementos divertidos”, explicó.

Uno de los momentos que podría generar mayor expectación será el cruce entre Yanina Latorre y Kusnetzoff. La conductora de Sálvese quien pueda mantiene desde hace años una relación conflictiva con el presentador, luego de la participación de su hija Lola en PH en 2020. Durante aquella emisión, la joven se emocionó al hablar sobre el impacto que tuvo en su vida la infidelidad de su padre, Diego Latorre, con Natacha Jaitt, y la conductora cuestionó posteriormente la manera en que el conductor abordó el tema. Desde entonces, protagonizaron varios intercambios públicos.

Al confirmar que formará parte del primer programa de la nueva temporada, la panelista se refirió sin filtros a la relación que mantiene con Kusnetzoff. “Me odia y lo odio, pero veremos qué pasa”, expresó.

En cuanto al resto de los convocados, se espera que La Joaqui aborde en la mesa el tema de su separación de Luck Ra, una decisión que habría estado relacionada con los distintos proyectos de vida de la pareja.

Martín Cirio, también invitado, hablará previsiblemente de su participación confirmada para la nueva edición de Popstars, donde realizará transmisiones y comentarios en vivo a través de su canal de YouTube.

La mesa se completará con Diego Leuco, quien desde abril conduce La Peña de Morfi junto a Carina Zampini y que en los últimos meses amplió su presencia en formatos de entretenimiento.