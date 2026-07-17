Ricardo Darín defendió a Scaloni y contó cómo vive la previa de la final con España y su cábala

Desde hace décadas, Ricardo Darín mantiene un vínculo estrecho con España. El actor trabaja allí con frecuencia; es una de las figuras argentinas más queridas por el público y parte de su familia incluso es española. En la previa de la final del Mundial FIFA 2026 que disputarán la Argentina y España este domingo en Nueva York, el protagonista de El Eternauta habló de la “campaña” en contra de la Argentina que, según él, rodea al torneo, defendió a Lionel Scaloni y contó cómo vivirá el partido decisivo.

En un ida y vuelta con Reynaldo Sietecase y su equipo para Radio con Vos, el actor se refirió al clima que rodea al Mundial y a la mirada que, según él, existe sobre la Argentina. El periodista le comentó que en España algunos hinchas del Real Madrid todavía parecen reacios a la figura de Lionel Messi por su exitoso paso por Barcelona y la eterna rivalidad entre ambos equipos, y le preguntó cómo interpretaba esa situación.

“La campaña de Leo en el Barça fue muy dolorosa para toda la gente del Madrid; eso está clarísimo. Pero me parece que también muchas cosas tienen que ver con cierta campaña que anda dando vueltas, no solamente contra Messi, sino en general contra la Argentina. Y la verdad es que no lo entiendo muy bien. Sobre todo en Latinoamérica no lo entiendo”, analizó Darín.

Más adelante, se mostró entusiasmado por la definición del torneo. “Va a ser un partidazo. Estoy muy contento de que sea un partidazo hablado en nuestra lengua. Me parece que eso es un hito. Después de tantos monstruos que desfilaron por este Mundial, que Argentina y España jueguen la final me parece extraordinario”, sostuvo.

Ricardo Darín en España, donde es muy querido Montse Castillo

El cariño de Darín por España no es nuevo. Además de trabajar allí con frecuencia, el país ocupa un lugar especial en su vida personal: su hijo, Chino Darín, formó familia con la actriz catalana Úrsula Corberó y juntos son padres de Dante, el primer nieto del actor. En ese contexto, no sorprendió que durante la entrevista confesara: “Yo estoy enamorado de España. Más allá de los lazos culturales y sociales que nos unen a través de la historia, vengo de hacer una gira por Galicia y encontrarte con gente maravillosa todo el tiempo, con los brazos abiertos. Eso me recuerda mucho a la Argentina, porque acá somos así”, expresó.

Luego de contar que en septiembre volverá a presentarse en Madrid con la obra Escenas de la vida conyugal y recordar que recibió la ciudadanía española, Darín subrayó que el fútbol se debe vivir con calma y celebró la actitud del entrenador de la selección argentina.

Ricardo Darín y su hijo, quien formó una familia con la actriz española Úrsula Corberó (Foto: Instagram @chinodarin)

“Una de las virtudes más grandes que le reconozco a Scaloni es que sabe no salirse de contexto. No porque este no sea un partidazo —todos sabemos lo que significa un Mundial—, sino porque no pierde de vista lo esencial. En un mundo en el que permanentemente se buscan rivalidades, problemas, agresiones y guerras, me parece básico. Es importantísimo entender que esto es un torneo de fútbol, ni más ni menos”, reflexionó.

Más allá de las especulaciones sobre el resultado, Darín contó que seguirá el partido en la Argentina y contó su cábala. “Estoy en Buenos Aires con mi familia y con todas las amigas de mi hija, que ya, como es nuestra costumbre, forman parte de la cábala. Están todas comprometidas a venir el domingo a casa”, reveló entre risas.

Darín volverá a España para presentar Escenas de la vida conyugal con Andrea Pietra Gerardo Viercovich - LA NACION

Antes de despedirse, el actor expresó su deseo de que la final sea una verdadera fiesta del fútbol. “Lo único que espero es que sea un partido limpio, bien jugado, algo en lo que confío porque son dos selecciones que saben tratar la pelota, que saben jugar al fútbol que a nosotros nos gusta. Y después, que ocurra lo que tenga que ocurrir, pero sin sacar las cosas de contexto”, concluyó.