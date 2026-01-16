La desopilante anécdota de Ricardo Darín con Brad Pitt en una entrega de premios

Si hay alguien que tiene muchas anécdotas para contar, ese es Ricardo Darín. No solo es uno de los actores más renombrados y prestigiosos de la Argentina, sino que supo traspasar todo tipo de fronteras y llegó a Hollywood. En 2023, Argentina, 1985, una de las producciones más importantes de su carrera, ganó el Globo de Oro en la categoría de mejor película internacional y fue candidata al premio Oscar. Justamente en una de las ceremonias de premiación, a la que asistió con su coprotagonista Peter Lanzani y su director Santiago Mitre, se encontró con una de las máximas estrellas de la industria: el mismísimo Brad Pitt. El protagonista de Troya (Troy) tuvo una curiosa actitud y el argentino admitió que se arrepintió de cómo reaccionó cuando lo vio.

“Brad Pitt en los premios Golden Globes me estuvo boludeando", reveló Ricardo Darín en 2023 durante su paso por Playroom (ESPN), ciclo conducido por Migue Granados. “Él estaba sentado en primera fila, era tarde y se ve que había bebido un poco. Y me estaba boludeando todo el tiempo y yo estuve lerdo, porque le tendría que haber dicho ‘vení, vení, subí’ y teníamos la foto con Brad Pitt. Pero no lo hice. Es muy simpático”, comentó entre risas. Sus dichos divirtieron a todos y no tardaron en viralizarse.

Ricardo Darín contó detalles de su encuentro con Brad Pitt

El encuentro de los dos actores fue el 10 de enero de 2023 en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills en California, donde se llevó a cabo la ceremonia. Mientras Darín representaba a Argentina, 1985, Pitt estaba con el elenco de Babylon, película por la cual además estuvo nominado a mejor actor de reparto.

Lo que quizás pocos sabían es que Brad Pitt tiene una conexión muy íntima con la Argentina. Incluso llegó a ser su hogar durante cuatro meses. A mediados de la década del noventa, se instaló en el país para grabar Siete años en el Tíbet (Seven Years in Tibet), una película del director francés Jean-Jacques Annaud, basada en el libro autobiográfico del montañista austríaco Heinrich Harrer sobre el tiempo que pasó en el Tíbet y su amistad con el Dalai Lama que se estrenó en 1997.

En la década del 90, Brad Pitt vivió cuatro meses en la Argentina para filmar una película Evan Agostini - Invision

“El país es tan hermoso. La comida era increíble, la carne era increíble”, expresó el actor en diálogo con Telenoche (eltrece) durante una entrevista en julio de 2025. Afirmó que “comieron como reyes” y que “el vino era increíble”. “Estuve en la falda de los Andes. Antes de Mendoza estuvimos en este pequeño pueblo justo en la base de los Andes, que fue increíble”, rememoró. “Era tan hermoso solo ver cómo el sol cambiaba; el paisaje cambiaba a lo largo del día. Era un lugar mágico”, indicó.

La estrella de Hollywood que no le cae nada bien a Ricardo Darín

Así como durante la entrevista con Granados el protagonista de El secreto de sus ojos destacó la actitud de Pitt, también comentó que en Hollywood “son todos muy simpáticos”, a excepción de una sola persona. Aunque al principio no quiso revelar públicamente el nombre, unos segundos después cambió de opinión: “Ehhh, Ben Stiller. ¿Yo lo dije?“.

Ricardo Darín reveló que Ben Stiller no tuvo una buena actitud con él cuando se conocieron

Mientras el conductor le recordó que el protagonista de Zoolander era íntimo amigo del tenista argentino Diego Schwartzman, Darín decidió justificar su afirmación. “Sí, es que por eso yo fui y entré como un caballo. Le dije ‘te pido una foto así se la mandamos a Diego (’el Peque’ Schwartzman), que es amigo’. Y me dijo ‘si, si (mientras hacía una mirada despectiva). Y saqué la foto, pero no se la mandé porque la vi y el tipo estaba con una cara de o*** infernal y yo estaba todo sonriente”, explicó.