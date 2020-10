Ricardo Darín y Florencia Bas viajaron a Punta del Este Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 17:27

Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bas, viajaron a Uruguay por tierra y permanecerán aproximadamente veinte días en Punta del Este, en el barrio privado Pinar del Faro, donde está ubicada su casa.

Ante los rumores que circularon hoy con respecto al motivo de este viaje, la jefa de prensa del actor, Raquel Flotta, señaló lo siguiente en diálogo con LA NACION: "Ricardo se encontró con el embajador de Uruguay en Argentina (Carlos Fernando Enciso Christiansen), cumplió con todos los protocolos y viajó por tierra. Solamente va a estar allá veinte días. No se va a vivir a Uruguay. Tiene proyectos en la Argentina y si el año que viene se abre y se puede volver a filmar, se pondrá en marcha la película de Kenya Films, la productora que tiene con el Chino, su hijo. Es un film que dirigirá Santiago Mitre y protagonizará Peter Lanzani. El guión es de Mitre y Mariano Llinás y se llamará 1985".

El pasado 17 de octubre, el embajador de Uruguay en la Argentina subió a su cuenta oficial de Twitter unas fotos del encuentro con Darín y Florencia Bas. "Grata visita y muy linda charla con el gran actor y muy buena persona Ricardo Darín junto a Florencia admiradores de siempre de nuestro país", escribió el embajador en su tuit.

Darín y su esposa visitaron por última vez su casa de Punta del Este en febrero, en las últimas vacaciones familiares. "Florencia y Ricardo regresaron a finales de febrero y no volvieron a viajar en todo este tiempo. Ahora se fueron a ver cómo estaba todo. Respetaron la cuarentena y se hisoparon antes de viajar", agregó Flotta, quien también confirmó que en los primeros catorce días, el actor y su esposa permanecerán en su casa de Punta del Este en estricta cuarentena.

Ricardo y Florencia no son las únicas personalidades argentinas que decidieron mudarse momentáneamente al país vecino. Su amiga Susana Giménez también se encuentra instalada en Punta del Este desde fines de mayo.

"Tengo casa acá, personal que pagar, tengo perros, estaba muy preocupada. Después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir", había dicho la rubia en su momento. Instalada en su chacra, La Mary, Su disfruta junto a su hermano Patricio de las pocas restricciones que hay en Uruguay. "Como el Gobierno no sabe bien qué hacer, decide dejar a la gente encerrada para que no se contagie. Si están enamorados de la cuarentena se tienen que desenamorar porque la gente está harta", disparó al relatara los motivos de su viaje.

Otro que se instaló en Punta del Este es Oscar "El Negro" González Oro, quien viajó en agosto. "Ayer hablé con amigos, uno de ellos el Negro, Oscar González Oro. Y llorando se despidió porque se va a vivir al Uruguay. Me dijo: 'No aguanto más, no puedo más'. ¿Y sabe quién es González Oro? Es mi compañero, que lo apoyó, lo bancó y lo votó a usted. Ese es el primero que se va, no aguanta más la situación", manifestó Baby Etchecopar sobre la ida de su colega.

Conforme a los criterios de Más información