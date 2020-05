Ricardo Darín Fuente: LA NACION

En una dinámica similar a la que siguen numerosos artistas que comparten su día a día y reflexionan en vivo en las redes sociales sobre el actual escenario mundial, Ricardo Darín participó hoy en un ciclo de conversaciones que dirige la periodista Elena Sánchez en Televisión Española .

El actor expresó que siente "un pequeño atisbo de esperanza" por la evolución en el número de afectados por la enfermedad en la Argentina , aunque no escondió su preocupación por lo que pudiese ocurrir a sus familiares y amigos, tanto en el país como en España.

"Quiero que salgamos de esto lo mejor parados posible. Ojalá tengamos suerte", dijo. Además, Darín aseguró que "vivimos demasiado de prisa, hasta que aparece una fuerza superior, agresiva, que nos pone una mano en el pecho y nos dice: 'momento, no corras todo el tiempo de un lado a otro'".

En estos momentos, el renombrado artista tenía previsto participar en una gira teatral al otro lado del Atlántico que incluía paradas en ciudades como Santiago de Compostela, Barcelona, Tenerife y Palma de Mallorca, y estaba a punto de iniciar el rodaje de la próximo película de Santiago Mitre . "Por suerte no habíamos empezado, porque si no estaríamos en un momento muy difícil. Estamos esperando a ver cómo evoluciona esta situación para retomarlo, lo cual ojalá pudiera ocurrir este año. Sería ideal, porque hay muchas cosas ya montadas y creo que es una historia que va a ser muy valiosa para muchos", adelantó.

En medio de este parate, Darín pasa la cuarentena junto a su mujer, Florencia Bas , y su hijo Chino Darin, que está acompañado, a su vez, de su pareja, la actriz española Úrsula Corbero . El propio Chino participó por unos segundos en la emisión en vivo y la red "explotó de corazoncitos" tras su aparición, como comentó con humor su padre.

"¿Cómo es pasar el confinamiento con este hombre al lado?", quiso saber la periodista dirigiendo la pregunta al hijo del actor. "Un placer, lo estamos pasando todo lo bien que se puede en esta circunstancia rarísima", comentó el también intérprete, que por los mismos motivos tampoco pudo continuar con la grabación de una serie de Netflix en la que participa.

La periodista española Elena Sánchez compartió una charla con Ricardo Darín, a la que también se unió su hijo Chino

Elena Sánchez preguntó entones a Ricardo Darín qué sintió la primera vez que vio actuar a su hijo. "Fuimos con Florencia a esa peligrosísima cita que era el estreno de una obra de teatro en la que debutaba y estábamos muy atravesados por una situación muy difícil de explicar, ya que estábamos a punto de comprobar si el estímulo hacia mi hijo de que se dejara llevar por su vocación tenía asidero o era producto de nuestra fantasía. Nos sentamos en esas butacas, todavía conservo las entradas, y algunos me miraban de reojo, sobre todo los que creen que Darín hace siempre de Darín. Se abrió el telón y empezaron a aparecer los actores y ahí estaba Chinito, rodeado de actores buenísimos, con una obra dificilísima, y veo que empieza a moverse con soltura y que en el medio de la representación rescata a un actor mayor que tuvo como una especie de laguna mental. Cuando lo vi con la soltura con la que lo hizo, sin que nadie se diera cuenta, solo yo, algo en mí dijo: 'ah, está parado donde debe estar'", contó.

Sobre las circunstancia de ser hijo de una figura de su talla y las ventajas y dificultades que esto puede acarrear, el actor consideró que "hay un poco y un poco de todo". Y dijo: "Estarán los detractores, que nunca faltan, y es importante tener enemigos, que dirán: 'como es el hijo de., ahora se le abrirán todas las puertas', pero en el caso del Chino, a mí me consta y no solo a mí, que hizo todas las pruebas y castings que hay dando vueltas por el mundo, y que en muchas fue rechazado y que de muchas volvía y decía: 'Me fue muy mal, soy pésimo', y para nuestra sorpresa después lo llamaban".

Ricardo Darín junto a su hijo Crédito: Captura de pantalla

Tras ello, Darín se desprendió en elogios tanto hacia Chino como a su hija Clara. "Chino es un tipo que hizo su propio camino y que se lo está haciendo. Es un gran trabajador, un gran profesional y lo noto creciendo día a día con sus propias herramientas, con sus propios códigos y convicciones, y eso me llena de orgullo", remarcó. "Pero también estoy muy orgulloso de Clara, y creo que en eso tiene que ver Florencia y no tanto yo, son dos grandes trabajadores nuestros hijos. Los noto muy enfocados, valoran y veneran el trabajo, no quieren que nadie les regale absolutamente nada, todo se lo han conseguido a pulmón. Y eso tiene que ver con el ejemplo. En su casa siempre han visto trabajar a su madre y a su padre a destajo".

El actor también compartió que Clara Darín atraviesa en estos momentos dificultades para continuar con sus emprendimientos empresariales. "Clara se dedica a varias cosas. Viene de incursionar en una etapa en donde montó una tienda con muchas marcas de distintos elementos y está atravesando una grandísima dificultad económica, pero veo día a día cómo su cabeza va intentando buscar salidas y encontrar caminos para salir de esta crisis. Me siento orgulloso de mis hijos, los tendría de nuevo", subrayó.

Finalmente, el actor contó que sueña con la posibilidad de dirigir una película a futuro. "Me tienta mucho, mucho, mucho. Me encantaría. Y ahora que tenemos esta pequeña productora con el Chino y con nuestro amigo Fede Posternak, tenemos algunos proyectos entre manos y vi la posibilidad de hacerme cargo de alguno. Me gustaría poder contar una historia de la que me pueda hacer cargo. Algo de comedia tendría seguro pero, si puedo soñar, soñaría con una historia simple, de las que nos ocurren a los seres humanos, que nos conmueva y nos invite a calentar más el corazón", remató.