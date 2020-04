El Chino Darín, sobre la cuarentena con su novia en la casa de sus padres: "Es raro y hasta ridículo" Crédito: Instagram

"Estamos todos con un ánimo muy fluctuante y nada se puede dar por sentado. Por ahí tenes un día bárbaro y al siguiente no sabes que hacer de tu vida. Cada uno lleva este aislamiento como puede", reflexionó el Chino Darín , actualmente instalado junto a su novia, la actriz española Úrsula Corberó , en la casa de sus padres, Ricardo Darín y Florencia Bas .

"¿Cómo es volver a casa de los padres?", le preguntaron entonces en Cortá por Lozano , el ciclo de Telefe que conduce Verónica Lozano. "Es un poco raro. Y hasta ridículo, diría. Pero al mismo tiempo me siento afortunado también porque me llevo bien con ellos y la convivencia es fantástica. Pero es raro volver a la casa donde me crié, y no al que fue mi cuarto porque es una especie de taller de mi hermana Clarita", aseguró el actor.

Darín explicó que las tareas de la casa no están tan repartidas: "Mi mamá hace todo en la casa, no hay manera de pararla. Y nos tiene a todos activos porque, además, si no haces algo te sentís mal. Por el bienestar y la alegría de los cuatro, cocinan las que saben y son mi mamá y mi novia Úrsula. Yo soy un desastre y nadie quiere que cocine. Pero lavo los platos. También entrenamos, jugamos a las cartas, o los juegos que se te ocurran, y hasta apostamos tareas domesticas a realizar. Nos estamos acoplando, porque no es nuestra casa. Nos vamos acomodando en los espacios que quedan libres. La casa es acogedora y no hay problema, por suerte. Si me levanto temprano le usurpo el escritorio a mi papá, y si no me las arreglo en algún pasillo".

El Chino estaba rodando El reino, una miniserie para Netflix , cuando se declaró la pandemia. "Estaba planeado que Úrsula me visitara, pero la estadía se está prolongando. Venía informándome de lo que pasaba con el coronavirus y veía cómo iba creciendo. Todavía no estaba cerradas las fronteras y cuando Úrsula estaba en el aeropuerto yo le pedía que usara barbijos, alcohol, que desinfectara el lugar en el que iba a sentar. Porque en España lo minimizaban y todos estaban en bares. Y a los cuatro o cinco días, acá decretaron el cierre de fronteras y explotó todo", recordó.

"Estoy contento con las medidas que tomó nuestro Gobierno, aunque no sé cómo se sostienen ni las consecuencias. Úrsula venía de Japón, estuvo dos semanas en España y después viajó a Buenos Aires. Sus padres están en Madrid y a pesar de que hablan, se preocupa. Y nuestro departamento en Madrid, en el que vivimos, está solo y nadie puede ir", señaló.