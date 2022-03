Benedict Cumberbatch, superhéroe: cómo fue que salvó a una familia que estaba “petrificada” frente a un rebaño de vacas

Benedict Cumberbatch se ha comportado como un superhéroe más allá de la ficción. El actor se convirtió en el protagonista de una escena memorable en la vida real al salvar a una familia que se vio acorralada por un rebaño de vacas en una zona rural, en los Estados Unidos.

En una entrevista con The Graham Norton Show, el intérprete reveló detalles de aquel episodio. Su visita al programa televisivo tuvo como finalidad compartir su experiencia durante la filmación de El poder del perro, el drama psicológico que le valió una nominación al Oscar por su papel de Phil Burbank.

Durante el rodaje de la película, según informó The Daily Mail, el actor de 45 años pasó dos meses viviendo en una precaria vivienda para meterse en el personaje, ya que la directora Jane Campion lo animó a permanecer en el papel durante los descansos de la filmación. Hablando con Graham, Benedict dijo: “Jane estaba muy segura de todas las cosas sobre las que yo estaba inseguro y dijo: ‘Hacé lo que tengas que hacer para sentirte dueño de esta experiencia tan diferente’, entonces me fui a Montana durante dos meses para descubrir cómo es vivir en un rancho y experimentar todas esas cosas que ves en la película. Fue increíble y está muy lejos de todo lo que he hecho”, narró primero el protagonista.

El actor de Doctor Strange dijo que tuvo la oportunidad de poner en práctica sus nuevas habilidades ganaderas cuando descubrió a una familia atrapada en un campo con vacas acercándose al grupo. Sobre ello, explicó: “Regresé de filmar la película en agosto y nos fuimos a la playa. Para llegar allí tuvimos que cruzar un campo y en el campo había una familia petrificada que simplemente no podía moverse, estaban congelados debido a un rebaño de vacas con terneros”, continuó.

El actor, en una escena de El poder del perro

Fue entonces cuando el actor decidió pasar a la acción. “Pensé: ‘Puedo hacer esto’ -debido a la experiencia que le proporcionó la preparación del personaje-, y simplemente separé las olas de ganado. La familia dijo: ‘Eso fue increíble. ¡Oye! ¿no eres Sherlock?’ ¡Era una actividad muy poco Sherlock!”, recordó con humor Cumberbatch.

El poder del perro obtuvo once nominaciones al Oscar. Benedict, quien también recibió una candidatura en el rubro de Mejor actor, dijo al respecto: “Va a ser genial pase lo que pase, todas esas nominaciones son muy merecidas y obviamente estoy encantado de que los integrantes del elenco estemos nominados”.

La película protagonizada por Cumberbatch junto a Kirsten Dunst y Jesse Plemons narra la historia de dos hermanos que viven en Montana, Estados Unidos, y que comparten tanto el hogar como el trabajo en su rancho. Las tensiones comienzan a suceder cuando uno de ellos contrae matrimonio con una mujer viuda que se muda a la propiedad con su hijo.

La producción cautivó al público y el detrás de la realización también tiene datos que llaman la atención. Tras las nominaciones de los Oscar, Jane Campion se convirtió en la primera en recibir dos menciones en el rubro Mejor Dirección. La primera fue en 1994, por El piano.

El film está basado en la novela de Thomas Savage, publicada en 1967. Si bien se trata de una ficción, el autor se inspiró en su propia historia: su sexualidad, la cual no era aceptada socialmente, fue el puntapié para escribir, como así también lo fueron los personajes que pasaron por su vida al criarse también en un rancho de Montana.

En cuanto al nombre del film, también es un dato curioso ya que los protagonistas son hermanos. En una reciente entrevista con Wire, la directora y guionista agregó: “Son todos esos impulsos profundos e incontrolables que pueden venir y destruirnos”. La atrapante ficción se estrenó en Netflix el 11 de diciembre.