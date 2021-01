Robertito Funes, contra algunos colegas: "Son mediocres, imitadores berretas"

Robertito Funes, contra algunos noteros: "Son mediocres, imitadores berretas" Crédito: Instagram

El lunes por la tarde, Roberto Funes Ugarte sorprendió al publicar en su cuenta de Twitter unos mensajes en donde apuntaba contra algunos colegas a los que denominó "mediocres". El periodista de Telefe, C5N y TV Pública no se guardó nada y expresó lo que pensaba sin tapujos.

"Habemus periodistas con carrera y estudios, y hay otros/as que ni califican y tienen un micrófono en la mano. Trabajan por 3 pesos, quieren hacer de todo y encima se creen graciosos u ocurrentes, pero son mediocres, imitadores berretas y sin categoría alguna. Bueh, es lo que hay", escribió.

"Comencé esta carrera hace 20 años. A pulmón, con esfuerzo y estudios. Sin braguetazos, ni concesiones, ni actos inescrupulosos. Solo trabajo, dedicación, talento y algo de suerte. Respeto a los/las que llegaron por esfuerzo, al resto las y los detesto. Fui claro", agregó en otro mensaje.

Sus declaraciones enseguida llamaron la atención de los usuarios de la red social. Mientras algunos lo cuestionaban, otros apoyaban su opinión. "Las y los bragueteros, se reproducen con una rapidez inexplicable", le respondió el cronista de Telefe Noticias a un seguidor que aseguraba que la mediocridad está en todos los ámbitos.

Ese mismo día, unas horas antes, el movilero de Hay que ver, Martin Salwe, le había enviado un mensaje a Funes por la misma red social, cuestionando su trato para con una colega. "Hola Roberto Funes. Tu destrato con Agustina, la movilera que hizo un impecable trabajo en vivo desde Mar de Ajó, fue impresionante. No la saludaste, no la presentaste, nunca le respondiste a nada, la dejaste sola y sin despedirla le cortaste el móvil en seco. Papelón. Abrazo".

Hasta el momento el periodista no le contestó a su colega y solo se limitó a expresarse en sus propias redes sin dar nombres ni referencias concretas de a quién se refiere.

"22 años ejerciendo periodismo. 22 años contando historias y dando noticias. No soy opinólogo, ni operador 'Soy Periodista' y me rijo por los principios y la verdad. La responsabilidad, el humor y el respeto son la clave en la buena comunicación, no se si lo logro, pero lo intento. Agradezco a todos/as que me dieron miles de oportunidades para lograr hacer de este digno oficio una carrera. Y sobre todo a mis amigos colegas que, aún habiendo pasado dos décadas, mantenemos ese fuego sagrado por dar de nosotros lo mejor", expresa Funes en un tuit destacado, demostrando el orgullo que siente por su profesión y su trayectoria.

