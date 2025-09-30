El tenso cruce entre Robertito Funes Ugarte y Nancy Pazos tras la agresión al periodista: “Sos una resentida”

Robertito Funes Ugarte y Nancy Pazos protagonizaron un tenso cruce al aire en el programa A la Barbarossa luego de la agresión que sufrió el periodista el sábado último, mientras cubría la marcha por el triple crimen de Florencio Varela. El enfrentamiento se produjo en medio de una discusión que comenzó con comentarios sobre los hechos violentos durante la manifestación y derivó en un intercambio personal.

Al abordar el tema sobre la seguridad de los profesionales de la comunicación en movilizaciones públicas, Pazos opinó: “Lo más aberrante que pasó en la marcha fue que la policía le pegó a una de las mamás”, dijo, haciendo referencia a un episodio que, según ella, merecía ser reportado por los cronistas.

Tras ello, la comunicadora aclaró: “No estoy justificando lo que pasó”, ante lo cual el periodista de policiales Paulo Kablan agregó: “Yo veo a una delincuente pegándole a un compañero”, haciendo alusión al incidente sufrido por Robertito, quien intervino entonces en la conversación: “¿Por qué me tienen que pegar a mí? Yo no emití comentario ni dije nada. Y voy a decir una cosa: yo tenía un saco violeta, pero no me lo puse por si les molestaba, tuve esa precaución y la deferencia de ponerme al costado para que nadie se sintiera molesto. Esas mujeres me agredieron y yo no dije nada”, relató.

Pazos insistió en que condenaba el acto del que fue víctima su colega, aunque con reparos: “Repudio lo que te hicieron, no estoy de acuerdo con la violencia. Dicho esto: yo no iría a cubrir una manifestación de libertarios porque yo todo el tiempo critico a Milei”, dijo. En desacuerdo con sus palabras, el conductor de LN+ la enfrentó: “Yo fui como periodista... No voy a entrar en esa discusión de politiquería barata, no lo voy a hacer. Además, me puse al costado, al margen, para que nadie se sintiera molesto”, insistió.

Enojado, Funes continuó: “Si vos desde los medios estás arengando que soy gorila, yo a vos, Nancy Pazos, te puedo decir que sos una desclasada y que además sos una resentida social, porque lo que estás diciendo es que por pensar como pienso me merezco que me cacheteen en la calle”.

Tras elevarse el tono de la discusión, la conductora del programa, Georgina Barbarossa, intervino rápidamente: “¡Esto es una vergüenza, chicos! No se puede tener este tamaño de violencia, tenemos que parar esto en los medios. Tenemos que decir: ‘paren con la violencia, por favor’”.

El relato del periodista

A través de su programa de LN+, Miralo bien, Funes brindó detalles del hecho que vivió durante la manifestación frente al Congreso: “Un grupo de varias mujeres, no sé de qué agrupación feminista extrema, con unos pañuelos violetas en la cabeza, empezaron a decirme barbaridades”, señaló, y contó que un comerciante le cerró la persiana para impedirle el ingreso a su local, momento en que los presentes lo insultaron y escupieron.

Después de increparlo, obligaron al periodista a retirarse del lugar. “Todavía no reacciono con lo que pasó. Es increíble. No despierto de mi asombro, realmente”, precisó el comunicador. “Al principio, ahí quedó. Después, cuando empiezo a hacer la crónica al aire, noto que varios fotógrafos con las caras tapadas, encapuchados, que entiendo que eran de diferentes agrupaciones, me sacaban fotos, dale con sacarme fotos, y mujeres también”, relató.

GIF - Robertito

“Eran varios. Había una de ojos claros, que no me olvido más de su cara, que me pega una patadita en el bajo y yo siento que me manotea el celular. Ahí es cuando dije: ‘Esto no está bien’”, agregó.

El cronista describió que la agresión no solo fue física, sino también verbal, y que se produjo en medio de un contexto tenso, en el que los manifestantes se interponían con la cobertura periodística. Sin embargo aclaró que, pese al ataque, no buscó confrontar ni responder, sino mantenerse al margen mientras realizaba su trabajo.