Roberto García Moritán: “Solo voy a aceptar una candidatura política si siento que me la gané”

Después de haber tenido que cerrar su restaurante, La Mar, debido a que algunos empleados se contagiaron de coronavirus, Roberto García Moritán, empresario gastronómico y marido de Pampita, dio una entrevista para aclarar lo que sucedió. Durante la misma, también habló sobre el reality show de su esposa y su futuro en la política.

“Tuvimos un par de casos y cerramos ayer de forma preventiva”, explicó durante una charla telefónica con el programa Esto No Es Hollywood, por Mucha Radio FM89.5. “Dieron todos negativo. Hicimos el chequeo general, pero se ve que quedó en estos tres casos aislados”, agregó.

“Ayer teníamos dudas, no sabíamos cómo afrontar esto. Los casos fueron a fines de la semana pasada. El fin de semana decidimos cerrar. Después de un par de días, nos testeamos y salió todo bien”, dijo y reveló que ya están listos para volver a trabajar. “Vamos a abrir. Hice un vivo cuando estábamos haciendo los testeos y ahora voy a subir un par de fotos a Instagram para que quien tenga duda los pueda ver. Hicimos una inversión en testear porque nos pareció lo correcto”.

García Moritán sabe muy bien lo que es el coronavirus, enfermedad que padeció a principios de año junto a su esposa. “Caro tenía muchos anticuerpos, yo tenía algo”, contó sobre el estudio que se hicieron una vez que recibieron el alta. “A ella le pegó un poco más y estuvo incómoda por el embarazo, a mí me pego suave. Estuve dos o tres días con fiebre y un poco cansado, pero al cuarto día estaba bien”.

“Fue una situación un poco incómoda, porque estábamos con los chicos y nosotros aislados para no afectarlos”, recordó sobre sus días con Covid-19. “Con ayuda para que cuiden a los nenes, pero dentro de todo estuvo bien. El gran problema son los tiempos, que tenés que estar dos semanas recluido”, reflexionó. “Por suerte había mucha gente ayudándonos”.

El reality show y su carrera política

“El reality show va a estar obviamente centrado en ella, y yo acompañaré en los lugares que me correspondan”, dijo García Moritán al confirmar que será parte del programa que seguirá el día a día de Pampita. “La idea es mostrar lo fantástica que es como madre, lo increíble que es como empresaria y como son sus rutinas. Todos los demás acompañaremos cuando haya que hacerlo. A mi me toca en algunas cuestiones, por lo que tengo entendido, pero solo porque estoy casado con ella”.

El empresario no pudo evitar elogiar a la mujer con la que se casó hace poco más de un año. “Ella es espectacular, me enseña un montón. Yo solo tuve la suerte de que se enamorara de mí de la misma forma que yo de ella”, expresó con amor. “Tenemos la misma idea de familia, los mismos valores. Ella es la gran mujer, la que empuja, la que sostiene los sueños de los chicos y es un honor poder acompañarla”.

Nacido en una familia de políticos, García Moritán ganó popularidad por sus trabajos sociales y hoy descarta aceptar una candidatura. “Siento todavía que puedo hacer mucho más desde mi ONG. El día que entienda que encontré mi techo, lo empezaría a considerar con mi equipo”, argumentó. “Creemos firmemente en el mérito y consideramos que las cosas se tienen que ganar. Solo voy a aceptar algún tipo de candidatura si siento que me la gané, no por ser pareja de, hijo de o amigo de. Si siento que me lo gané y la gente me lo pide, puede ser”, culminó.

