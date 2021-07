Roberto Peña, sobre Julieta Bal: “Nos separamos porque yo no quería ser padre ahora mismo”

Tras cinco años de relación, Julieta Bal y Roberto Peña tomaron a comienzos de este año la decisión de separarse. Días atrás, en una conversación con LA NACION, la actriz se refería a los motivos de la ruptura. Esta semana, fue el humorista quien profundizó en el tema y destacó la importancia que tuvo en su vida el sólido vínculo que lo unió a su ya expareja.

En diálogo con Fernanda Iglesias para el programa radial Esto no es Hollywood, el cómico, que en las últimas semanas se puso en la piel de Sergio Massa para el segmento de humor de ShowMatch, “Politichef”, se refirió primero a su presente laboral.

“Estoy divirtiéndome muchísimo y muy contento con la convocatoria de Polémica en el bar. Da felicidad ir a trabajar todos los días. Es un reto hacer cada programa”, manifestó. Y habló del objetivo de “sacarle una sonrisa a la gente, hacerle pasar un momento ameno” a través del humor en la pequeña pantalla.

Sobre el programa de Marcelo Tinelli, Peña comentó: “En un año complicado de búsqueda de contenidos, el equipo de LaFlia no va a bajar los brazos en ese sentido. Entiendo que hay que acompañar este movimiento. Están habiendo tantos movimientos y desde la producción sé que le están buscando una vuelta al humor. Nadie sabe qué va a pasar ni se tiene la vaca atada. Está bueno que no se descanse. Si me precisan, iré a hacer cosas a LaFlia”, dijo, en relación a la discontinuidad de los “viernes de humor” en ShowMatch.

El humorista también confirmó que continuará en el ciclo que conduce Mariano Iúdica y adelantó su intención de seguir trabajando en dupla con Anita Martínez como pareja de comediantes [en “Politichef”, ella interpretaba a Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa]. “Es muy divertido lo que se generó. Cuando vimos lo bien que nos llevamos, empezamos a pensar en seguir armando equipo de trabajo”, apuntó quien próximamente también estrenará el proyecto De Peña con amor.

En cuanto a su estado sentimental, Roberto Peña se refirió al fin de su relación con Julieta Bal, con quien vivió, en sus palabras, “un amor hermoso” . Y profundizó: “Nos hicimos mucho bien, nos acompañamos y crecimos juntos como personas”.

Sobre la ruptura, el cómico explicó: “Hoy en día nuestras vidas dejaron de ir a la par y entendimos que antes de manchar lo que habíamos tenido decidimos tomar distancia. Ha sido un amor que no sé si podré volver a vivirlo . Tratamos de estar en contacto, quiero saber cómo está. Se vive con dolor la separación”, expuso primero. Y reveló que, si bien la pareja planificó en su momento compartir la paternidad, posteriormente decidieron “darle espacio” al conocerse más. “ La separación tuvo que ver con ser padres, porque estamos en dos momentos distintos . Planteamos varias veces la idea de ser padres, pero yo no quería ahora mismo porque estamos con diferentes tiempos”, aclaró.

Sobre la terapia a través de prácticas de constelación familiar realizadas por su expareja, el humorista opinó: “Me parece maravilloso lo de las constelaciones familiares. A Julieta le hizo muy bien, la ayudó a crecer un montón y sé que va a ser una de las mejores facilitadoras porque le va a poner muchísimo amor. Sé que la va a romper con esto”.

