Rocío Oliva debutó como columnista en C5N y habló sobre los audios de Luque: “Me causan dolor”

C5N realizó diferentes cambios en su programación y este lunes, comenzaron a verse las nuevas caras y programas del canal. A las 14, durante la emisión de Minuto a Minuto, hizo su primera aparición dentro de la señal de noticias una de las figuras más esperadas: Rocío Oliva.

La exmujer de Diego Maradona será la columnista deportiva del ciclo que conducen Luciana Rubinska y Adrián Salonia . Además de hablar sobre la actualidad, en su primera jornada laboral Oliva hizo referencia a los audios que salieron a la luz en las últimas horas, que supuestamente serían del último médico de Maradona, Leopoldo Luque, y de la psiquiatra Agustina Cosachov.

“Le damos la bienvenida a ella. Como todos saben hoy C5N renueva su programación, programas y conductores y Minuto a Minuto tiene una columnista de lujo en la parte de deportes”, comenzó diciendo Salonia. “Hubo mucha repercusión con esto el fin de semana, porque quien va a estar a cargo es Rocío Oliva. Bienvenida a C5N”.

Sentada, desde su escritorio, Oliva se mostró feliz por este nuevo desafío. “Muchas gracias, gracias por las palabras. Estoy muy contenta de estar acá. El deporte es lo que me gusta, lo que vivo, lo que transpiro, lo que llevo en mi ADN. Tuve la oportunidad de estar muy cerca del fútbol y estoy contenta de poder charlar de esto”, expresó antes de contar su trayectoria. “Tengo la experiencia. Soy jugadora, entrenadora, tengo academias y estoy muy ligada al deporte, especialmente al fútbol”.

“Estaba bastante nerviosa hoy”, le contó la rubia a sus compañeros. “Pero estoy muy contenta y agradecida”, agregó.

Sobre los audios de Maradona

“Me parece muy frío y muy triste escuchar esos audios, sean de la persona que sean, pero más sabiendo que son sobre Diego Maradona, alguien tan querido en el mundo”, dijo después de que reprodujeran una serie de audios del neurocirujano Leopoldo Luque el día en que falleció el astro futbolístico. “Sobre todo me da una sensación de tristeza, por haber tenido una relación de muchos años, por el recuerdo con tanto cariño”.

Según Oliva, tanto Luque como Cosachov tenían relación cotidiana con el Diez. “Ellos además de ser médicos estaban en el día a día con Diego, y eso quieras o no, te hace tener un poco de cariño, al menos eso calculo. Además, sumale quién era la persona a la que atendían”, reflexionó.

La exmujer de Maradona también empatizó con Dalma, la hija del jugador que se mostró indignada con el tema en las redes sociales. “Coincido con la sensación. Que hablen así de tu padre debe ser realmente horrible y te debe llenar de bronca e indignación. Creo que hay formas y formas de decir algo, aunque el mensaje sea el mismo. Entiendo el dolor, a mi me causan dolor y fui solamente su pareja, no su hija, así que entiendo que toda su familia se sienta así.

“Lo he visto muy pocas veces”, agregó cuando sus compañeros le consultaron si conocía a Luque. “Quizás él se apoyaba mucho en la decisión de Diego y decía, ‘él habló conmigo y me pidió esto’. La última palabra la tenían ellos dos. Para mí la mejor opción era la internación, lo he dicho siempre, incluso antes de que falleciera”.

Por último, la rubia contó como hacía para tratar con el deportista cuando “se ponía difícil”. “Con lindas palabras y buenos tratos era bastante dócil. A veces una como mujer con un beso y una caricia puede hacer entender cosas. Yo creo que el amor por lo general puede lograr algo que el resto no puede. Ellos son médicos. Por ahí él les decía ‘andate’ y no podían hacer nada”.

