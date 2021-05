Rocío Quiroz y su novio hicieron un escándalo en una farmacia: “Nos robaron”

Rocío Quiroz y Eduardo Etchepare protagonizaron un tenso momento dentro de una farmacia. Conforme a lo relatado por la cantante, su pareja se acercó a un local en el centro porteño para comprar unos pañales para Alma, la hija que tienen en común.

Cuando el hombre llegó a la zona de cajas, supuestamente dejó apoyado un celular en el mostrador, pagó y se retiró del comercio. Sin embargo, al notar que había olvidado el dispositivo en el lugar, regresó y ya no lo encontró. Ante esta situación, le solicitaron a los empleados que les permitieran ver las cámaras de seguridad para averiguar quién se había llevado el celular de Etchepare.

Al recibir la negativa del personal, Quiroz tomó su teléfono y grabó un vivo de Instagram para compartir su indignación. “Nadie vio nada. Estamos pidiendo las cámaras, el dueño es un maleducado. Nadie nos da una respuesta, no nos quieren dar la cámara. El que sacó el teléfono de acá tiene menos de 48 horas para devolverme el teléfono”, indicó la cantante.

Rocío Quiroz y su pareja, Eduardo Etchepare, denunciaron que les robaron un celular en una farmacia y pidieron ver las cámaras

“Me dicen que no me dan las cámaras porque tengo que hacer una denuncia. No me quieren mostrar nada”, completó con furia. Luego del escándalo, la pareja se acercó a la Comisaría Comunal 1° y, tiempo después, Eduardo confirmó en diálogo con Los ángeles de la mañana que pudo averiguar quién le robó el celular.

“Fue una mujer de 40 años, conocida de ellos, la cordobesa le decían. Es una rastrera de Florida y Lavalle”, precisó. Por otro lado, al momento de radicar la denuncia, en el sistema salió que Etchepare tenía una causa pendiente y un pedido de captura por un hecho que ocurrió en Chascomús. “No me presentaba porque las notificaciones llegan al domicilio que tengo en el DNI y no vivo más ahí. Tengo una causa abierta por rebeldía porque no me presentaba a declarar por una pelea que tuve en la calle. La causa está recontra archivada, presenté el archivo que la causa está archivada y no pasó nada”, explicó.

Este sábado, Quiroz volvió a referirse al conflicto en su cuenta de Instagram para aclarar que nunca tuvo un problema con los empleados de la farmacia: “Nunca les echamos la culpa, nosotros solo queríamos ver las cámaras para ver esa persona que robó el celular, porque seguramente siguió robando por el centro”, escribió en una historia. “Si se sintieron mal pido disculpas”, expresó, y agregó: “Es el último posteo y no hablo más del tema”.

Luego del episodio y las repercusiones en los medios, Rocío Quiroz hizo una aclaración en su Instagram Instagram: @quiroz.rocio

LA NACION