Rod Stewart, dos matrimonios equivocados y la mujer que se convirtió “en el amor de su vida”

Su padre le advirtió, pero Rod Stewart no le había dado la razón hasta ahora. No estaba preparado para casarse cuando puso el anillo de compromiso en el dedo de su primera mujer . La estrella del rock de 76 años aseguró en una entrevista con People que era así, que había sido pronto, al reflexionar sobre el “sí quiero” que dio con Alana Stewart a los 34 años en 1979. Aunque por aquel entonces pensaba que estaba listo, confesó que, en realidad, “no lo estaba”. “Cuando le dije a mi padre que me iba a casar, él me dijo: ‘Sos demasiado joven´”, recordó Stewart. “Y tenía razón. Todavía me quedaba mucho por vivir y festejar”, tal y como lo demostró a lo largo de una vida llena de excentricidades.

La pareja terminó por divorciarse en 1984, pero seis años después, el intérprete volvió a encontrar el amor con la modelo Rachel Hunter, a la que le llevaba 26 años. “Cuando me casé por segunda vez con Rachel [a los 45], pensé que ella era realmente la indicada, pero me volví a equivocar”, confesó. Fue Hunter la que rompió la relación con Stewart en 1999, tras nueve años de matrimonio. Apenas unos días después, conoció a la persona con la que comparte su vida actualmente, la modelo Penny Lancaster, de 50 años. “Rachel rompió conmigo un lunes por la noche. Fue desgarrador. ¡Nadie deja a Rod!”, bromeó Stewart durante su charla con la revista. “Pero ese mismo sábado por la noche conocí a Penny en el hotel Dorchester de Londres. El bajista de mi banda, Carmine, me dijo: ‘Escuchá, acabás de salir de un largo matrimonio de nueve años. Aún no estás listo, ¡y casi lo estrangulo!”, relató.

El compañero del músico británico cedió finalmente a su petición y le dio el número de teléfono de Lancaster seis meses después, un gesto que marcó la vida personal del artista. “[Penny] ha reparado mi corazón en más de un sentido”, afirmó Stewart, que se casó con la modelo en 2006. “Es una relación perfecta”, aseguró, aunque confesó que tuvo que pasar primero por numerosas experiencias hasta encontrar al que ahora llama “amor de su vida”. “Siempre les digo a las chicas de mi banda y a mis hijas: ‘Una mujer tiene mucho por vivir y hacer. ¡Concéntrate en tu propia vida! ¡Olvidate de los hombres!”.

Sir Rod Stewart y Penny Lancaster, una pareja que celebra 14 años de amor y es la más duradera del cantante Getty Images

En cuanto a la clave de su matrimonio más largo -llevan 14 años juntos-, Stewart señaló que “la intimidad ha sido crucial”. “No estoy hablando de sexo, sino de un beso, un abrazo o una caricia. Penny y yo lo hacemos todas las mañanas. Nos abrazamos, a veces en la cama, a veces fuera de la cama, durante todo el día. Es una relación maravillosa. Tengo suerte, ¿verdad?”, subrayó con orgullo. “No podría pedir nada mejor. Lo que más feliz me hace ahora mismo es ver a todos mis hijos y a mi esposa con unas enormes sonrisas en sus rostros”.

Stewart y Lancaster comparten dos hijos, Alastair, de 15 años, y Aiden, de 10. El artista cuenta también con su hija Sarah, de 58, a quien él y su exnovia Susannah Boffey dieron en adopción cuando eran adolescentes. Con su primera esposa tuvo a Sean, de 41 años, y Kimberly, de 42. Su hija Ruby, de 34 años, es el fruto de una relación que el cantante mantuvo con la modelo estadounidense Kelly Emberg, mientras que tuvo a sus hijos Renee y Liam, de 29 y 27 años respectivamente, en su segundo matrimonio, con Rachel Hunter. Todo ello suma un total de ocho hijos -que ha tenido con cinco mujeres diferentes-, a los que Stewart, tal y como él mismo ha asegurado, adora.

“Todos los niños [mayores] pasaron por su pequeño período malo de beber demasiado y meterse en las drogas, excepto Liam; no creo que él lo haya hecho nunca, pero todos salieron del otro lado”, contó sobre sus hijos.

La estrella del rock no solo se ha mantenido ocupado en su vida personal, sino también en la profesional. A pesar de estar cada vez más cerca de los 80 años, se siente con más energía que nunca. En 2022, está listo para volver a actuar en Las Vegas con Rod Stewart: The Hits, pero su proyecto más cercano está por llegar. Hoy, lanzará su 31º álbum de estudio, The Tears of Hercules, al que él mismo ha denominado como “el mejor álbum” que ha hecho “en mucho tiempo”.