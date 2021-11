El romántico encuentro entre dos personajes de la la 1-5/18 podría provocar un inesperado giro

La 1-5/18 (eltrece) generó polémica en su estreno y, a partir de la emisión del primer episodio, la audiencia tuvo muchas cosas para criticar. Desde los diálogos, la ambientación y la temática, no hubo nada que se escapara de los ataques en las redes sociales. Sin embargo, si hay algo que Pol-ka sabe hacer es construir romances inolvidables que tienen a los televidentes en el borde de la silla esperando a ver que pasa.

En la ficción, todos los ojos están puestos en Rita y Sebastián, los personajes interpretados por Lali González y Luciano Cáceres, cuya relación estaría por protagonizar un cambio rotundo. Su vínculo está construido con una fórmula infalible: el amor prohibido entre dos personas destinadas a estar juntas que se encuentran en el momento equivocado.

Luciano Cáceres y Lali González conforman a una de las parejas más queridas por los fans de la tira de Pol-ka

Desde el comienzo, la tensión entre ambos se sentía en el aire y, a medida que los episodios pasaron, la química se volvió tan fuerte que fue imposible ignorarla. Pero no solo está el obstáculo laboral -ella trabaja en la casa de él- sino también que ambos están en pareja.

El amor no entiende de razón y puede verse a simple vista que están perdidamente enamorados el uno del otro. Los fanáticos no pueden esperar a verlos juntos de una vez por todas, aunque no será tan simple. Sin embargo, los adelantos del capítulo que se emitirá el jueves brindaron una luz de esperanza.

El esperado beso entre Luciano Cáceres y Lali González en La 1-5/18

En una escena, Rita se encuentra limpiando el final de una fiesta y, mientras toma una copa de champagne, se la nota distendida y relajada. De golpe, aparece Sebastián buscando a su esposa. Encontrándose absolutamente solos, él insiste en quedarse a ayudarla a terminar su tarea y, al chocarse con cierto grado de resistencia, decide poner algo de música.

Con una tierna canción ambientando el íntimo encuentro, el doctor se acerca para sacarla a bailar y se entrelazan en una tierna coreografía. Con una ráfaga de honestidad, el personaje de Luciano Cáceres le confiesa lo hermosa que es y lo mucho que desea estar con ella, cerrando la declaración con un apasionado beso.

Aunque la escena significaría un cambio absoluto en la trama, hay algunos indicios que generan la duda de si fue sueño o si pasó realmente. Es que en otras ocasiones, Rita ya había imaginado estar en los abrazos de su jefe y, por eso, los fans creen que quizás esta podría ser una fantasía más.