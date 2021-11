Tini: “Todos los días de mi vida me doy cuenta que lo de afuera es un envase”

El pop y la cumbia. San Isidro y General Rodríguez. La música prueba, una vez más, que es el terreno más propenso para la mixtura de mundos que parecen ajenos entre sí. Tini y L-Gante sacaron “Bar” y después de bailarla junto a sus amigas de toda la vida y palpitar el lanzamiento con su público a través de la pantalla de su celular, la artista de 24 años se sienta con LA NACION para celebrar este nuevo tema, que salió con un combo que incluye un video con “coreo Tik Toktera” y el anuncio de su próximo show en Buenos Aires: el 21 de marzo, y tras casi dos años sin presentarse en la Ciudad, Tini festejará sus cumpleaños número 25 con un espectáculo en el Hipódromo de Palermo, en el cual presentará su cuarto disco y abrirá su gira. “Va a ser el mejor show de toda mi vida”, festeja la joven, entre saltos y adrenalina. Pero no todo es euforia. Entre bailes, gritos y una alegría a flor de piel, Tini se da un momento para “caer” y soltar una lágrima.

-Entre tanta euforia por el lanzamiento de “Bar” hubo un momento para la emoción. ¿Qué significa para vos esta canción?

-Siempre el día del lanzamiento se genera mucha emoción por todo el trabajo previo. Son muchas emociones juntas porque lo preparás mucho, mucho, mucho (es inevitable no escuchar esa repetición al ritmo de su tan representativo “Tini, Tini, Tini”). Se lanza y deja de ser tuyo para ser de la gente. El de “Bar” fue un video que pensamos tanto... Fueron dos días de rodaje, literal. Muchísimas horas. Todo lo previo a llegar al video, la edición, el color del beat. Es estar en cada detalle, y enfocarme e involucrarme tanto que, obviamente, llega el día y una está muy emocionada.

La idea de invitar a L-Gante a ser parte de esta canción decantó sola. Tini la estaba trabajando junto a los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, además de Elena Rose y Kevin Rivas. “Ese mismo día nos miramos y fue como: Es L-Gante’”, revela quien dio su primeros pasos en la escena pública con Violetta, la exitosa tira de Disney.

Ante ese augurio, Tini le escribió a Elián Valenzuela, alias L-Gante, para proponerle que se sume: “Medio loco, porque es una colaboración bastante inesperada en algún punto, pero tengo un temita que siento que te puede quedar bien”. “Mándemela, de una”, le respondió el representante de “Cumbia 420″. Después de escucharla, solo quedaba ponerse a trabajar. “Aterrizó y me dijo: ‘Me enamoré de esta canción. Llamame para ir al estudio a grabarla’. Literal, desde que la grabó hasta hoy todos los días me manda audios y videos con sus amigos escuchando el tema. Es muy fanático de la canción. A mis amigas les pasó lo mismo y ojalá la gente también la disfrute mucho porque es la idea, es un tema alegre para desconectarte un segundo de algún sentimiento que te pueda llegar a conectar con algo no tan lindo, divertirte, pasarla bien, que te den ganas de bailar”.

"Claramente él hace otro estilo de música y lo que es y representa es algo muy particular y muy de él", dice Tini de L-Gante Rodrigo Nespolo - LA NACION

-Cuando anunciaron la colaboración, Ca7riel te comentó en Instagram que son “opuestos complementarios”. ¿Lo ves así; creés que esta canción de alguna manera simboliza la fusión de dos mundos?

-Claramente él hace otro estilo de música y lo que es y representa es algo muy particular y muy de él. Yo tuve una carrera completamente distinta. Todo es muy diferente, y eso genera también las ganas de ir a escuchar la canción. Lo distintos que somos en el video, y también vocalmente, hace que se complementen muy bien las voces en todo sentido. a canción cerró perfectamente. Realmente, quedó buenísima. A mí me encantan esos desafíos, tanto a la hora de grabar videoclips como también al pensar a quién puedo llamar para que me aporte algo nuevo y con lo que pueda aprender. También para pensar en algún show en vivo en algún momento, que es algo que me apasiona.

-Justamente se viene tu vuelta a los escenarios porteños con el show en el Hipódromo, en el que vas a presentar el nuevo disco, ¿qué faceta tuya vamos a ver?

-Después de tantas experiencias, cosas vividas y la oportunidad de haber tenido tantos shows desde que soy tan chica, el hambre y las ganas de superarme en cada gira y en cada show están también. La gente la pasa tan bien y se divierte tanto que cada vez me dan más ganas de dar más y más. Si hay algo que me apasiona, más allá de estar arriba del escenario y poder hacer lo que más me gusta, es involucrarme en cada proceso. Pensamos un escenario realmente impresionante, con una puesta en escena tremenda y, obviamente, cambios de vestuario, muchísimos bailarines, pantallas, luces, coreografías, banda en vivo y arreglos musicales completamente distintos. Además del escenario principal, va a haber un escenario en la mitad del lugar, cosa de que toda la gente pueda tener su momento de estar más cerca y poder compartir. Va a hacer muy impresionante, así que no veo la hora. Ya empezamos a armarlo. Estos meses van a pasar volando. Ojalá sea un show inolvidable.

-Hace poco subiste una historia desde el estudio de Bizarrap, ¿es posible soñar con una colaboración con él?

-Me encantaría. Con el Biza somos super amigos y nos queremos de verdad. Yo lo admiro mucho, de verdad. Me encanta lo que hace y es un tipo increíble en todos los aspectos. Quizás sí en algún momento. Tenemos ganas de poder hacer algo juntos.

En "Bar" Tini se cruza con L-Gante Rodrigo Nespolo - LA NACION

-Habías dicho que te gustaría hacer un colaboración con Lali, ¿por qué sentís que hubo tanta cizaña en enfrentarlas durante tanto tiempo, siendo que ustedes marcaron constantemente que era una falsa rivalidad?

-¿Qué te voy a decir? Es una mierda. Siempre nos encargamos, desde nuestro lado, de decir que jamás pasó nada. Tenemos una re linda relación. Nos escribimos por privado, nos felicitamos y tenemos re contra re ganas de poder hacer algo juntas en algún momento. En este momento estamos las dos con muchísimas cosas, pero tenemos ganas de juntarnos, no solamente para hacer música, que seguramente eso en algún momento se vaya a dar porque las dos tenemos muchas ganas, sino también de poder compartir una tarde y charlar de la vida. Las dos tenemos re contra ganas de que suceda, y seguramente se dé.

-Hiciste un quiebre en tu música e imagen cuando te lanzaste como solista, y ese giro se pronunció mucho más en el último tiempo. Desde lo personal, ¿sentís también un quiebre?

-Recontra. Eso de haber aprendido tanto gracias al movimiento de mujeres, que empezó hace tanto tiempo, y empezar a entender, anotar y ver tantas cosas. El aprendizaje no deja de estar en ningún momento del día. Lo agradezco mucho. También me pasa de charlarlo con mis amigas, verbalizar las cosas y entendernos entre nosotras. Eso es increíble. Y sí, los crecimientos personales van de la mano con lo laboral, porque es algo que está constantemente en mi vida y que tengo presente siempre en mi música, en mis videos, shows o al dar entrevistas. Agradezco tener la posibilidad de transmitir este mensaje de unión.

-Empezaste de muy chica y quizás eso hizo que algunas de tus primeras relaciones sean muy públicas. ¿Hoy elegís hacer las cosas de otro modo? Si estuvieras bien con alguien, ¿lo dirías?

-Hubo muchas veces que se dijeron muchas cosas que no eran verdad y otras veces que uno no tuvo ganas de compartirlo y, de repente, había alguien. Siempre, por lo general, que salía a exponer alguna relación era o porque ya estaba recontra de novia o para estar con más tranquilidad y poder ir a tomar un helado en la esquina. Pero no tengo mucho drama con eso. Cada vez estoy más tranquila de poder sentir libertad y estar en paz conmigo misma en ese aspecto. Siempre fui muy reservada con mi día a día y mi vida privada, pero al mismo tiempo, si hay algo que se ve o no quiero esconder, tampoco me voy a hacer mucho la cabeza. Estoy en ese punto medio.

-En ese sentido, también tuviste que liderar con los comentarios que hacían los medios o la sociedad sobre tu cuerpo, ¿te sigue doliendo eso o aprendiste a llevarlo?

-Un poco de las dos. Con el tiempo aprendí a lidiar con eso y a entender que no es personal, pero al mismo tiempo, como era tan chiquita y no tenía tantas herramientas, sí quedaron inseguridades. Es aceptarme todos los días y entender que soy así. Todos los días de mi vida me doy cuenta que lo de afuera es un envase, porque vos te sentás a hablar con una persona y, más allá de lo físico, lo que te conecta con el otro es la forma de pensar y de ver la vida. De eso estoy segura, pero son cositas y dolores que me quedaron de cuando era chica que hoy en día sí siguen en proceso de sanarse y curarse, pero no como en ese momento.

-¿Qué le dirías entonces a la Tini que empezó tan chiquita o a alguna nena que esté arrancando a la edad que lo hiciste vos?

-Creo que la intuición de cada persona es muy sabia, y hay veces que no le di tanta bola, quizás por miedo o inseguridad. Hoy siempre me recuerdo de escuchar mi corazón y de darle bola a mis presentimientos. También es entender que a veces una puerta se abre, pero no se van a abrir solas. Todo viene de la mano de trabajo, sacrificios, esfuerzo, horas sin dormir y estrés, pero eso no quiere decir que no esté feliz de poder hacer lo que amo. Otra de las cosas más importantes de mi carrera fue rodearme de mis afectos siempre, y que hoy estén acá mis amigas desde que tengo 3 años. Que me conocen realmente a mí, a mi corazón, quién soy, cómo siento y cómo veo la vida. A esas personas hay que cuidarlas siempre.