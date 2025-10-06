Rod Stewart: el retiro de los escenarios, sus logros y el aniversario que está a punto de celebrar

A pesar de estar realizando una gira de despedida llamada One Last Time, la jubilación no es algo que Rod Stewart tenga en mente y que tampoco le atraiga. El cantante aseguró que ama su trabajo y que si bien entiende que debe parar un poco, el retiro completo no está en sus planes.

“Sigo disfrutando de lo que hago. Me encanta”, declaró el músico en exclusiva a la revista People. “Se me nota en la cara. Me gusta mucho lo mío, pero todo tiene que llegar a su fin”, sumó el exintegrante de Faces.

A sus 80 años, el ganador de un premio Grammy, que ha vendido más de 250 millones de discos, podría colgar los guantes y dar por terminada su carrera, para disfrutar de la vida en tranquilidad; pero no tiene ningún deseo de hacerlo. “Estoy muy contento con mis logros hasta ahora”, afirmó.

Al ser consultado sobre si le gustaría poder presentarse con su show en un evento grande como el Super Bowl o el mundial de fútbol, el británico admitió que no. “He actuado en Glastonbury, así que estoy contento”, explicó, refiriéndose a sus actuaciones en el famoso festival en 2002 y a principios de este año como ejemplo de show multitudinario.

En cuanto a lo que le queda por hacer, el cantante de “Da Ya Think I’m Sexy?” admitió que ha logrado cumplir todos sus sueños. “No tengo ninguna lista de cosas que hacer antes de morir”, aseguró y añadió: “Lo he hecho todo” .

“Se supone que voy a grabar un álbum de música country y ya voy por la mitad de otro disco original que sacaré pronto”, continuó hablando de sus proyectos a futuro. Stewart acaba de terminar la última temporada de su espectáculo residente en el Caesars Palace de Las Vegas, donde volverá en mayo de 2026. Luego de su último show en el lugar, se dirigió al Caspian’s Cocktails & Caviar, un bar clandestino escondido dentro del Caesars, para celebrar el segundo aniversario de su whisky Wolfie’s.

Allí agasajó a sus invitados sirviendo chupitos desde la barra antes de subirse al escenario para cantar “Maggie May” y “Ooh La La” con la banda del local. A pesar de negociar con la bebida, el cantante reveló que ha dejado de beber por una razón muy precisa. “Me resulta más fácil mantener mi voz en buen estado, y esta noche ha sido excelente. Ha sido excelente durante el último año, desde que he reducido el consumo de alcohol”, afirmó.

Stewart se prepara para desembarcar en Buenos Aires con su show el martes 22 de octubre en el Movistar Arena. Con un repertorio repleto de himnos y una producción de alto nivel, este tour será la última oportunidad para ver a Rod Stewart en vivo en el país, ya que en noviembre de 2024 anunció su decisión de suspender “las grandes giras mundiales” a finales de este año.

Su voz inconfundible y su carisma sobre el escenario lo han convertido en una leyenda, y esta será una noche que quedará en la memoria de sus seguidores. One Last Time, por ser la gira despedida, es un recorrido por la enorme carrera de un artista que tiene hits de todas las décadas.

En la lista de temas de estos shows suenan “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy?”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story,” “Infatuation,” “Forever Young,” “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)”, “Young Turks,” “Have I Told You Lately That I Love You,” “Rhythm of My Heart,” “Broken Arrow,” “Forever Young” y tantos más.

El 4 de octubre de 2023 fue la última vez que el artista deslumbró en un escenario porteño, con un espectáculo en el Estadio GEBA que contó con un repertorio de éxitos inoxidables y un especial reconocimiento y festejo por la copa del mundo que había ganado nuestro país diez meses antes, en diciembre de 2022.