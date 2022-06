Rodrigo Vagoneta y su lucha contra el alcoholismo: del consejo que le dio Jorge Corona a su casamiento 100% abstemio

Rodrigo Vagoneta estuvo como invitado en Intrusos en el Espectáculo para hablar de su ”casamiento por canje”, pero una frase disparó un sinfín de interrogantes y la entrevista se transformó en un valiente relato íntimo sobre su larga lucha contra su adicción al alcohol.

“¿Cómo fue la decisión de que en tu casamiento no haya alcohol?” , quiso saber Florencia de la V, conductora del ciclo de América TV. En ese momento, Vagoneta confió que la idea fue de su flamante esposa, Jennifer Márquez.

“Alcohol no pongamos. Si tus amigos quieren chupar, que vengan chupados”, recordó que le dijo, entre risas. Después, reveló que se olvidó de ese detalle y que se preocupó cuando vio a sus amigos bailando en la fiesta y recordó que no tenía alcohol para ofrecerles. Sin embargo, ellos le dijeron “No, Rodri, no te preocupes, nosotros estamos contentos de que vos estés bien”.

Con el tema de las adicciones muy presente en los medios, Florencia de la V buscó ahondar en el tema. Por eso lo invitó a contar su experiencia con el alcohol, “una droga de venta libre”, como el propio humorista la definió. “Es muy peligrosa -siguió- Yo te digo porque tuve la experiencia de perder mi libertad. De salir del teatro corriendo porque para actuar no tomaba pero luego salía corriendo a tomar algo de los nervios”, reveló.

“¿Cómo empezaste a darte cuenta que era una adicción?”, le consultó la conductora, y el humorista explicó que fue cuando acudió a un grupo de autoayuda y le hicieron completar un “multiple choice” y todas las respuestas indican que así era. Luego, explicó que perdió la libertad y que el hecho de convertirse en padre -su hijo hoy tiene seis años- también le despertó varias alarmas sobre su consumo.

“Un día volví [a casa] mascando un chicle para que mi mujer no se diera cuenta de que después del programa había consumido whisky, y mi mujer me dijo: ´teneme el bebé´. Yo estaba medio mareado. Y ahí me puse a llorar y le dije ´ no lo puedo tener. Tomé´. Y mi mujer me dijo: ´Yo así no puedo vivir. Sos otra persona cuando tomás´”, recordó.

En ese momento, relató, decidió buscar ayuda y acudió a un grupo de alcohólicos. “Me dijeron ´tranquilo, acá estamos todos igual que vos´, por eso tiene tanta fuerza”, reconoció, y le mandó un mensaje a quienes atraviesan el mismo problema: “No duden en pedir ayuda porque la verdad que a mí me salvaron la vida”.

Sobre cómo fue llegar hasta ese lugar siendo un personaje público y conocido, Vagoneta respondió sin rodeos: “Está lleno de famosos”, disparó. Luego reconoció que sí, que da vergüenza y que lo más difícil es “darse cuenta que uno tiene un problema”. “Uno pone excusas. Las excusas están siempre”, contó, y explicó que de forma solitaria no se puede manejar. “Cuando te cambia el estado de ánimo, cuando te das cuenta de que si no hubieras estado borracho hubieras hecho o tomado una decisión distinta , cuando al otro día te arrepentís de lo que hiciste... Sí, fue difícil”, confesó.

Cuando Virginia Gallardo le marcó que cuando empezó a hablar de el alcohol se emocionó, el artista no ocultó sus sentimientos “Me pasa con el alcohol que si, me emociono porque fue una etapa muy difícil de mi vida”, reconoció, y explicó que después del año de no tomar alcohol se le fue la obsesión, que es algo muy importante. “De hecho yo me olvidé que no había alcohol en mi casamiento . Y Los vi a mis amigos y ´uy, los pibes´, pensé”.

Sobre los primeros días de abstinencia, Vagoneta explicó que en el mismo grupo le dijeron que coma dulce de membrillo si le daban ganas de tomar alcohol. “Porque tiene mucha azúcar y el alcohol también. El organismo te está pidiendo azúcar, es una necesidad. Eso como primer paso. La necesidad química”. Después, Vagoneta recordó un consejo, mucho menos terrenal, que le dio su amigo Jorge Corona: “Arrodillate y pedile a Dios. Eso es lo que me funcionó a mi”.

Cuando le preguntaron sobre el caso de Chano y si a los famosos que no se pueden recuperar les falta quizá ir a lugares como al que fue él, el humorista recalcó que hay que pedir ayuda y destacó la figura de Chano. “ Me parece un crack. Lo vi hablando de sus adicciones como algo que no sabe si en algún momento va a dejar. Y eso en el grupo enseguida te dicen: ´Esto es así: si vos seguís chupando te vas a morir. No se si ahora, o dentro de dos años...´ Te la ponen en la pera para que duela”, recordó.

Por último, Rodrigo reconoció que tuvo suerte de recuperarse antes de la pandemia porque de lo contrario hubiera sido mucho más difícil, que le costó contarlo pero que decidió hablar un año después de dejar de tomar por la gente a la que le había prometido no hacerlo más y que blanqueó la situación con el público para que supieran que estaba bien y para que los productores que lo habían visto en plena adicción lo volvieran a llamar.