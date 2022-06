Florencia Peña, entre un nuevo cruce con Lanata y los primeros detalles de su boda: “Claudia Villafañe será la wedding planer”

Este domingo, Jorge Lanata volvió a la televisión y, en medio de un sketch, volvió a tirarle un palito a Florencia Peña. La conductora de LPA recogió el guante y, fiel a su estilo, le contestó con humor. Además, contó detalles de su casamiento que tendrá doble festejo y será organizado por Claudia Villafañe.

Si bien parecía que todo se había calmado, un sketch de humor político en el programa PPT volvió a encender la polémica entre el periodista y la actriz. “¿Se estrellará el avión como el programa de Florencia Peña? No se pierdan el próximo capítulo de Donde está el piloto?”, dice una voz en off mientras un vuelo con las figuras más importantes de la policía está por caerse.

Al enterarse, Florencia Peña recogió el guante y volvió a apuntar contra el conductor de eltrece. “En cualquier momento me hierven el conejo, esos”, lanzó con mucho humor. Y enseguida se copió de la respuesta que Susana Giménez le dio a Jorge Rial cuando la critico por hacer teatro en Uruguay. “Voy a hacer como Susana, juicio, carta documento” , advirtió entre risas en nota con Socios del espectáculo mientras hacía el mismo gesto de “fuck you” con el dedo que la diva le hizo días atrás a Jorge Rial.

Tras asegurar que no ve el programa de Lanata, la actriz advirtió: “No vi nada, no tengo mala onda. Si alguien necesita ocuparse tanto de mí es porque algún problema tiene. Habla más de él que de mí ”, afirmó. Y mientras volvió a repetir que “los programas de humor necesitan tiempo”, aseguró estar conforme con el rumbo que está tomando el nuevo ciclo de América. “Muchos programas han tenido su tiempo de encontrarse. Lo importante es que están pasando cosas muy lindas con el programa. Los invitados cuando vienen la pasan bien”, indicó, al tiempo que desmintió cambios en el equipo. “¿Vos decís que me van a echar a mi?”, preguntó, nuevamente entre risas.

Contenta por haber recuperado su cuenta de Instagram, la conductora reveló detalles de su casamiento con Ramiro Ponce de León. “Claudia (Villafañe) es la wedding planner, la uno. Estamos felices, armando dos congas locas. Hay que tratar de ser feliz en la vida. ¿Para qué uno se va a ocupar de tirarle mierda a los demás, cuál sería el criterio? Yo soy feliz y no molesto a nadie”, expresó en un nuevo mensaje para Lanata.

Y así confirmó que la primera fiesta será el 19 de noviembre, en Salta, Peña y que luego el festejo se trasladará a Buenos Aires. “Salta primero y Buenos Aires después por si alguno no puede viajar. Aparte está el Mundial en el medio y muchos no van a estar. Marley podría ser uno de los padrinos aunque creo que se va”, remató.