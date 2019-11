Roger Waters recreó el sonido de las protestas en Chile, sentado en el jardín de su casa, a la hora del atardecer

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 18:01

El músico Roger Waters grabó un video en el que se solidariza con el pueblo chileno, el cual lleva ya dos semanas de movilizaciones en las calles por el rechazo a las medidas económicas del presidente Sebastián Piñera.

El exlíder de la mítica banda inglesa Pink Floyd protagoniza incluso su propio cacerolazo en sintonía con las protestas y, durante un minuto, golpea rítmicamente una olla con una cuchara, de espaldas a la cámara, recreando las características melodías que acompañan a las marchas en las calles.

"Voy a demostrar mi solidaridad con ustedes y manifestar mi apoyo tocando mi cacerola durante un minuto esta noche, mientras cae el sol. Es lo menos que puedo hacer. Espero poder ayudar de alguna otra manera, así que les envío todo mi amor", señala el legendario bajista.

Previamente, Waters da su opinión en un video de casi seis minutos sobre la situación en Chile, manifestándose negativamente contra las acciones de los dirigentes políticos: "Mi corazón está con ustedes en Chile mientras resisten los intentos del gobierno de Piñera de imponer su voluntad neofascista", señala.

Conocido por su apoyo a distintas causas, el músico rechaza "la brutalidad de los carabineros y del gobierno contra la población civil", y considera que las imágenes del conflicto "remiten a los terribles días de la dictadura de [Augusto] Pinochet".

Roger Waters recreó el sonido de las protestas en Chile, sentado en el jardín de su casa, a la hora del atardecer

"Todos recordamos con horror esos días, que preferiríamos olvidar, pero no, vamos a recordarlos", expresa. Y continúa: "Hay un toque de queda en el país, en Santiago, y cada día los ciudadanos solo pueden salir a la calle bajo amenaza de muerte por parte de las fuerzas gubernamentales. No me puedo ni imaginar lo inquietante y angustiante que debe ser vivir esa realidad, pero tengo amigos que me han enviado videos y lo que se escucha son los sonidos de los cacerolazos. La gente, desde sus ventanas o parados desde sus puertas, golpean ollas y sartenes como señal de protesta no silenciosa por lo que está ocurriendo", reflexiona el artista.