El debut esta semana de la pareja que integran Federico Bal y Lourdes Sánchez en la pista del "Súper Bailando" no logró satisfacer las expectativas de parte del jurado. Y en medio de las devoluciones, surgió la primera de las polémicas dentro del popular certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Como integrante del BAR, Flavio Mendoza también opinó acerca de la performance protagonizada por los bailarines y lo hizo con un comentario que despertó el repudio de varios colegas. "Me parece que el problema acá lo tiene el caballero", señaló, refiriéndose al hijo de Carmen Barbieri. "Creo que está 10 kilos arriba. Por ahí, cuando uno está fuera de training, cuesta mucho más. Más que excedido es como que uno se deja, y volver es difícil", apuntó el bailarín, cuya opinión fue duramente criticada al aire por Marcelo Polino.

El ex de Laurita Fernández respondió restándole peso a sus palabras, que procuró tomar como una "crítica constructiva": "Lo tomé bien, no sé si tengo que bajar 10, me parece que es mucho. Para estar tallado como él tengo que hacer una vida que no hago. Yo me dedico a hacer un asadito, no sé si él hace un asado. Somos dos personas distintas", indicó. Tras ello, recurrió al humor y dijo que prefiere disfrutar de algunos placeres gastronómicos antes que someterse a una dieta con privaciones.

Sin embargo, fueron varios los que observaron en el comentario de Flavio Mendoza una forma de fomentar hábitos de sobra cuestionados en la cultura del fitness y la obsesión por los cuerpos "perfectos". Primero fueron Pampita y Nicole Neumann quienes salieron a defender a Bal, y a ellos se sumó la nutricionista Romina Pereiro .

A través de Instagram Stories, la esposa de Jorge Rial aportó su punto de vista desde sus conocimientos profesionales: "Si una persona tiene o no sobrepeso se determina calculando su IMC (Índice de masa corporal) más una evaluación clínica", puntualizó.

Tras ello, opinó: "Pero pienso... ¿Se está sugiriendo que una persona con un 'supuesto sobrepeso' no puede bailar bien o debe ser reemplazado? Ojo con las estigmatizaciones", reflexionó en su posteo, que acompañó de un emoji de una cara triste.

