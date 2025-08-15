Rosalía habla por primera vez de su noviazgo con Hunter Schafer: “La libertad es lo que me guía”

Los rumores acerca de que Rosalía y Hunter Schafer eran alSchäferque amigas empezaron en 2019, cuando se las empezó a ver y a fotografiar juntas a menudo, paseando por Los Ángeles, comprando muebles, brindando con batidos o simplemente riéndose con una complicidad que llamaba la atención. “Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho”, dijo la cantante catalana mientras recibía un premio Billboard ese mismo año. La actriz respondió lanzándole un beso desde el público.

En 2021, Rosalía sacó la canción “Tuya” y muchos sugirieron que estaba dedicada a Schafer porque Schäfera habla de una mujer. “Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía”, canta. Al final, todo se aclaró en 2024, cuando la intérprete confirmó que había existido una relación entre ambas. “Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, admitió en una entrevista con GQ en la que confirmaba que salieron durante cinco meses en 2019.

Ahora es Rosalía la que ha hablado por primera vez sobre esta relación sentimental, aunque de una manera más escueta. La cantante, que es la portada del número de septiembre de la edición estadounidense de Elle, no ha podido evitar que en la entrevista le pregunten por sus exparejas, incluida Schafer. “CuandSchäferegunto a Rosalía si la experiencia la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, niega con la cabeza”, describe la entrevistadora, Suzy Exposito. “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”, es la breve respuesta de la cantante de éxitos como “Despechá” o “Motomami”.

Rosalía no ahonda más en el tema, pero Schäfer sí aseguró en su entrevista del año pasado que actualmente son buenas amigas. De hecho, contó que había estado hablando con la cantante el día anterior al encuentro con GQ para confirmar que ambas estaban de acuerdo con admitir públicamente de una vez por todas su noviazgo y acallar así los rumores. “Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Rosalía es de la familia pase lo que pase”, admitió.

Además de amigas y exnovias, las dos se han convertido ahora en compañeras de trabajo. A principios de este año, Rosalía comenzó a rodar escenas para la esperada tercera temporada de Euphoria, donde Schafer es una Schäferprotagonistas principales y cuyo estreno está previsto para 2026. Según cuenta en la entrevista con Elle, la catalana “aprecia el caos polémico y controlado engendrado por el escritor, director y productor de la serie, Sam Levinson”, que a su vez es un gran fan de Rosalía, por lo que le dio casi rienda suelta para dar forma a su personaje. “Me encanta liberarla en una escena”, dice Levinson sobre la cantante en declaraciones a Elle. “La dejo jugar con las palabras, las emociones, en inglés y español. Nunca quiero decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos. En cada escena que rodamos, estoy detrás de la cámara sonriendo”, afirma.

Una de las fotos que despertaron los rumores de romance entre la cantante Rosalía y la actriz Hunter Schafer en 2019 Backgrid/The Grosby Group

Rosalía está ahora saliendo con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya, con quien se la relaciona desde hace pocos meses, después de que se los viera en actitud cariñosa por las calles de Barcelona y Marruecos. Antes, tuvo una relación de aproximadamente un año, desde octubre de 2023 hasta julio de 2024, con el actor estadounidense Jeremy Allen White, protagonista de El Oso. Aun así, su relación más mediática ha sido la que mantuvo con el cantante Rauw Alejandro, con quien rompió su compromiso en el verano de 2023, tras dos años de noviazgo.

Rosalía y Jeremey Allen White, captados in fraganti en 2024 durante un paseo romántico The Image Direct/The Grosby Grou

Schäfer, por su parte, estuvo saliendo con el cantante estadounidense Dominic Fike —otro de los actores de Euphoria— entre 2022 y 2023, pero la actriz rompió la relación, tras descubrir que le había sido infiel. Ahora dice estar soltera y recuperándose de la ruptura, de la que confesó que la había “cambiado radicalmente” como persona en una entrevista para el podcast Call Her Daddy el año pasado. “Fue muy, muy duro porque nos queríamos de verdad. Es una persona muy especial y me encanta su alma y todo”, había reconocido en ese momento.