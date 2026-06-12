Rumer Willis obtuvo la custodia física de su hija luego de una feroz batalla legal con su ex

Rumer Willis, una de las tres hijas que Demi Moore comparte con Bruce Willis, logró una pequeña victoria en medio de la batalla legal que la enfrenta a su expareja, Derek Richard Thomas: la Justicia le otorgó la custodia física principal de su hija de tres años, Louetta.

Aunque la actriz obtuvo la custodia física principal de Louetta, lo que significa que la niña vivirá principalmente con ella, según los documentos a los que accedió la revista People, la Justicia determinó que ambos padres mantendrán la custodia legal compartida. Por lo tanto, Willis y Thomas deberán tomar en conjunto las decisiones más importantes relacionadas con la salud, la educación y el bienestar de la menor.

Rumer Willis junto a su hija (Foto: Instagram @rumerwillis)

La resolución también incluye un calendario de visitas para Thomas, quien podrá compartir tiempo con su hija cada dos fines de semana a partir del 20 de junio. La actriz, de 37 años, y el músico, de 33, también recibieron la orden de participar en terapia de crianza compartida y se deberán comunicar a través de una aplicación para padres separados.

“El Sr. Thomas está muy satisfecho con la resolución provisional del tribunal sobre la custodia”, le dijo Mike Kretzmer, el abogado del músico, a la publicación. “El juez White se centró debidamente en los asuntos en cuestión y evaluó cuidadosamente las pruebas presentadas. Nos complace que el tribunal haya dictado una orden de custodia y visitas que le brinda al Sr. Thomas una oportunidad sólida y significativa para restablecer y fortalecer su relación con su hija Louetta”, agregó.

Rumer Willis junto a sus famosos padres: Bruce Willis y Demi Moore Phil Faraone/VMN18 - Getty Images North America

El letrado explicó que su intención es presentar más pruebas cuando el tribunal vuelva a examinar el caso sobre cómo es Thomas como padre: “cariñoso, entregado y comprometido”, lo definió. “El Sr. Thomas tratará los asuntos relacionados con la custodia de Loretta en los tribunales y no distorsionará la situación ventilando este caso en la prensa”, completó. Willis, por su parte, aún no se manifestó sobre la resolución judicial.

Willis y Thomas se separaron en agosto de 2024, un año y cuatro meses después de la llegada de Louetta al mundo. La polémica por la custodia de la niña comenzó en mayo de este año, cuando la actriz de Había una vez en Hollywood acudió a la justicia: tanto Rumer como su mamá, Demi Moore, realizaron fuertes acusaciones contra Thomas.

“Estrés constante”

Según el diario inglés Daily Mail, la protagonista de La sustancia presentó una declaración judicial en enero de este año en la que describió una serie de situaciones que presenció durante la relación de su hija con su exnovio.

Demi Moore junto a su nieta

“Desde el momento del embarazo de mi hija, fui testigo de que Rumer vivía en un estado de estrés constante. Ella afirmaba con frecuencia que no recibía ninguna comprensión ni apoyo de Derek”, sostuvo la intérprete y reconoció que al principio pensó que se tratarían de problemas maritales propios de una pareja que recién empezaba a dar sus primeros pasos.

Sin embargo, aseguró que con el paso de los meses comenzó a percibir comportamientos que consideró preocupantes. “Con el tiempo me di cuenta de que su comportamiento era muy extraño y que siempre se ponía a sí mismo y a sus necesidades en primer lugar”, declaró.

Uno de los momentos más delicados relatados ocurrió durante el parto domiciliario de Louetta, al que asistieron ella y las hermanas de Rumer, Scout y Tallulah Willis. “Mientras Rumer daba a luz a Louetta en la bañera de parto, Derek, sin preguntar y sin haberse duchado, se metió en la bañera de forma brusca e intempestiva. Todos se quedaron atónitos. Rumer le pidió que saliera inmediatamente y él lo hizo”, afirmó la estrella de cine.

Demi Moore con Rumer Willis y Derek Richard Thomas (Foto: Michael Simon/Shutterstock)

“Luego, durante el resto del parto, se mostró enojado y haciendo pucheros, y todo giraba en torno a él. Básicamente arruinó lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de su vida”, agregó. A estas secuencias desafortunadas, la protagonista de La sustancia también sumó en su relato episodios ocurridos durante las horas posteriores al nacimiento de la bebé.

Según su versión, el artista se habría mostrado molesto por la presencia de familiares que acudieron a ayudarlos tras el parto. “Lo oí presionar a Rumer para que no nos permitiera estar allí con sus hermanas y conmigo para apoyarla”, afirmó.

Después de escuchar las acusaciones en su contra, el artista de 30 años no solo aseguró que las acusaciones de su ex eran falsas, sino que, además, alegó que Willis explotó a su hija al hacerla aparecer en un comercial pagado que contenía “humor sexual para adultos”.