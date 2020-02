Rumores de embarazo para Sophie Turner y Joe Jonas

Según informaron fuentes cercanas a la pareja, el matrimonio estaría esperando su primer hijo, pero ni el músico ni la actriz salieron a pronunciarse sobre el trascendido Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Sophie Turner y Joe Jonas estarían esperando su primer hijo. Así lo informó el portal JustJared, donde se aseguró, "en exclusiva", que Turner está efectivamente embarazada. La noticia habría sido comunicada por fuentes cercanas a la pareja.

"Ellos no quieren que trascienda, pero sus amigos y familiares están muy entusiasmados", detallaron, y añadieron un dato alusivo. "Sophie ha estado seleccionando vestidos especiales para usar en las alfombras rojas que puedan adaptarse a su cuerpo, que está cambiando con el embarazo", aseveraron.

Sin embargo, los representantes de la pareja declinaron a comentar sobre la versión, alegando que no brindan datos sobre la vida privada de sus clientes, por lo cual la confirmación oficial todavía no ha llegado. Hace una semana, la actriz de Dark Phoenix publicó en su cuenta de Instagram una imagen con su esposo con la frase "La felicidad empieza contigo".

El músico de Jonas Brothers y la ex Game of Thrones fueron vistos por primera vez en octubre de 2016, y desde ese momento lidiaron con la atención de la prensa con bajo perfil. A fines de 2017, anunciaron su compromiso en las redes sociales, cuando compartieron en Instagram un imagen del anillo con el que oficializaron su relación. "Siento que es más fácil estar en pareja con alguien que entiende la industria y cómo es ese mundo. Ya sabés que no te vas a poder ver todo el tiempo, y no te sentís mal al decirle: 'Mi publicista me dijo que no puedo hacer esto'", declaraba Turner sobre su noviazgo con Jonas.

Sophie Turner y Joe Jonas en su segunda boda en un castillo en Francia, en junio de 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Boda doble

El primer casamiento se llevó a cabo en mayo de 2019 en Las Vegas, cuando "dieron el sí" ante un imitador de Elvis Presley en la famosa capilla A Little White Chapel. Los artistas de country Dan y Shay se presentaron durante esa ceremonia que costó solo 600 dólares.

En junio, cumplieron el sueño de casarse nuevamente en un castillo en Francia. Según informaba revista People por entonces, entre los invitados se encontraban los hermanos de Joe, Nick y Kevin, junto a sus esposas, Priyanka Chopra y Danielle Jonas. Por otro lado, Maisie Williams, compañera de Game of Thrones y una de las mejores amigas de Turner, fue la dama de honor.

"Cuando tenés a alguien al lado que todos los días te dice que te ama, empezás a amarte un poco más", expresaba Turner sobre su marido.