Dos ex Games of Thrones tuvieron que actuar de amantes, después de trabajar ocho años como hermanos: el incómodo video

Durante ocho temporadas de Game of Thrones, Kit Harington y Sophie Turner dieron vida a Jon Snow y Sansa Stark. Sin embargo, casi una década después de haber trabajado como hermanos, ambos se reencontraron en un proyecto muy distinto, The Dreadful, una película en la que interpretan a dos amantes.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un fragmento del film en el que protagonizan una escena romántica. Tras un beso apasionado, se puede ver que en el detrás de cámara Turner hace un gesto de arcada y su compañero se aleja de ella entre risas. Este pequeño clip se volvió viral en cuestión de horas y sacó a la luz la complicidad que tienen hasta el día de hoy.

En una entrevista con Seth Meyers en el programa Late Night with Seth Meyers, Sophie habló con humor sobre la experiencia compartida con Kit: “Llegamos al set, es la primera escena de beso y ambos teníamos arcadas. De verdad, es vil. Fue lo peor. Otro momento realmente malo en mi carrera”.

The Dreadful tiene prevista su fecha de estreno para el 20 de febrero de 2026 (Foto: Redes Sociales)

Por su parte, el actor también se refirió al rodaje en diálogo con E! News y reveló un detalle técnico impensado que tuvo que realizar para besar a su compañera. “Tuve que subirme a una caja de manzanas para besarla porque es casi 30 centímetros más alta que yo”, bromeó sobre la diferencia de altura que los separa.

Más allá de la incomodidad inicial, Harington también destacó el lado positivo del reencuentro con una de sus grandes amigas del mundo del cine. “Lo maravilloso fue que estuvimos juntos en el set y nuestra amistad se reavivó por completo. Me sentí como en familia. De verdad”, aseguró.

Los actores habían dado vida a Jon Snow y Sansa Stark en Juego de Tronos (Foto: Redes Sociales)

Al parecer fue Turner quien recomendó a su excompañero para ser parte de la producción de Natasha Kermani. “Trabajar con este elenco fue una alegría de principio a fin, y por supuesto, ver a Kit y Sophie juntos de nuevo en pantalla fue una emoción especial. Su amistad y química son incuestionables y uno de mis aspectos favoritos de la película”, indicó la cineasta.

¿De qué trata The Dreadful?

The Dreadful es una historia de terror ambientada en el siglo XV, en pleno conflicto de la Guerra de las Dos Rosas entre la Casa de Lancaster y la Casa de York por el trono de Inglaterra. En ese contexto, los personajes de Anne y su dominante suegra Morwen viven aisladas hasta que un hombre del pasado regresa de la guerra y desencadena una maldición que amenaza con destruir la relación de los amantes.

Curiosamente, la Guerra de las Dos Rosas fue una de las principales inspiraciones históricas para Game of Thrones, lo que refuerza el lazo simbólico entre ambos proyectos y mantiene a los actores ligados a ese período.

La película tiene previsto su estreno en Estados Unidos el 20 de febrero, con lanzamiento limitado en cines y en formato digital a través de Lionsgate. Por ahora se desconoce cuándo podrá verse en Latinoamérica y el resto del mundo.