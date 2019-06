Boda en Francia: Sophie Turner y Joe Jonas se casaron por segunda vez

Los novios pasaron de nuevo por el altar Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Nuevo festejo para Joe Jonas y Sophie Turner . El músico y la actriz se casaron por segunda vez, y en esta oportunidad eligieron un castillo en Francia para llevar a cabo la ceremonia el sábado, luego de la cena de ensayo.

La pareja, junto a sus invitados Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Según informó revista People, entre los invitados se encontraban los hermanos de Joe, Nick y Kevin, junto a sus esposas, Priyanka Chopra y Danielle Brooks. Por otro lado, Maisie Williams, compañera de Game of Thrones y gran amiga de Turner, fue la dama de honor.

El otro hermano Jonas, Nick, con su esposa Danielle Brooks Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Recordemos que a la pareja se la pudo ver en París toda la semana preparando el gran evento que incluyó una fiesta al lado de una enorme pileta, fiel al estilo descontracturado de los novios.

Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, feliz en la celebración Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

El primer casamiento se produjo a comienzos de mayo en Las Vegas, cuando dieron el sí ante un imitador de Elvis en la capilla A Little White Chapel. Sin embargo, siempre estuvo en los planes realizar una ceremonia tradicional en Europa.

Maisie Williams, amiga y excompañera de Turner en Game of Thrones Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Jonas y Turner fueron vistos por primera vez juntos en octubre de 2016 y desde entonces cultivaron un perfil bajo. A fines de 2017, anunciaron su compromiso en las redes sociales, al compartir en Instagram un imagen del anillo con el que oficializaron su relación.

"Siento que es más fácil estar en pareja con alguien que entiende la industria y cómo es ese mundo. Ya sabés que no te vas a poder ver todo el tiempo, y no te sentís mal al decirle 'Mi publicista me dijo que no puedo hacer esto'", declaraba Turner al iniciar su noviazgo con Joe.