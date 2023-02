Salma Hayek invitó a su casa a los strippers de Magic Mike y contó cómo reaccionó su marido, el empresario François-Henri Pinault

escuchar

La actriz Salma Hayek se encuentra promocionando Magic Mike 3 (Magic Mike’s Last Dance), la última película de la saga protagonizada por Channing Tatum que tuvo su estreno mundial la semana pasadsa en el Regal South Beach Movie Theatre de South Beach, en Miami y que este viernes se estrena en los Estados Unidos. En la película basada en el pasado de Tatum como stripper que dirige Steven Soderbergh, Hayek interpreta a Maxandra Mendoza, una empresaria millonaria que ayuda a Mike Lane (Tatum) a producir una obra musical en Londres.

Salma Hayek en Magic Mike 3 Archivo

De las entrevistas que concedió sobre su rol en el film escrito por Reid Carolin se desprendieron varias revelaciones sobre el estrecho vínculo que entabló la actriz con los strippers que integran la producción. La actriz mexicana contó que, durante el rodaje, se hizo muy amiga de ellos luego de “vencer los prejuicios” que tenía y que incluso llamaba desde el set a su esposo, François-Henri Pinault, para hablar de su experiencia trabajando con los bailarines. “Mi marido no es celoso, pero yo lo llamaba porque me sentía mal, tenía una cierta predisposición a cómo estos chicos iban a ser”, explicó Salma. “Nada de lo que pensaba sucedió, son geniales, y me terminé haciendo muy amiga de ellos” .

Salma Hayek, junto a su marido, Francois-Henri Pinault AP

La relación entre Hayek y sus compañeros de elenco se afianzó tanto, que Pinault fue al rodaje y entabló largas charlas con ellos sobre sus negocios. “Uno de los chicos le pedía consejos respecto a su empresa, reaccionaba más a su presencia en el set que a la mía”, bromeó la actriz, quien al finalizar la filmación los invitó a su casa. “Nos juntamos todos y fue genial, son adorables, y eso mismo me dijo François: ‘Tenías razón, son personas muy queribles’” .

Por qué Tatum convocó a Hayek para Magic Mike 3

Salma y Channing, una pareja con química Alexander Tamargo - Getty Images North America

El actor y productor del film no tenía en mente a la actriz de Frida para el personaje de Maxandra sino a Thandiwe Newton. Sin embargo, la exWestworld terminó abandonando la producción en medio de un escándalo. Los actores compartieron el set durante 10 días, hasta que la actriz decidió dar un paso al costado y, en abril del año pasado, se comunicó que Hayek iba a reemplazarla. Una de las primeras publicaciones en dar la primicia fue The Sun. El periódico británico informó que Tatum y Newton protagonizaron una discusión que terminó volviéndose “inimaginablemente violenta”.

El acalorado intercambio de opiniones habría alcanzado “niveles asombrosos” antes de que el actor decidiera abandonar el set visiblemente enojado. Entonces, un miembro del equipo de filmación indicó: “Se pelearon por la debacle en los Oscar”, haciendo referencia a la histórica bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, luego de que el anfitrión bromeara sobre el problema de alopecia de su esposa. Esa misma fuente le aseguró al tabloide: “Fue un intercambio de palabras tenso, pero de repente se intensificó: Channing se subió a su auto y desapareció”. Luego, el rodaje se detuvo por dos semanas y, cuando Tatum regresó, fue tajante: “Ya no trabajaré con ella”.

¿Efecto mariposa? El cachetazo de Will Smith habría desatado una feroz pelea entre Thandiwe Newton y Channing Tatum en el set de Magic Mike 3

Si bien no se especificó de qué lado de la “grieta” que despertó aquella bofetada se encuentra cada uno, Vanity Fair indicó que los dos mantienen cierto vínculo con los protagonistas: mientras que Newton compartió cartel con Smith en la película En búsqueda de la felicidad, en 2006, Jada Pinkett Smith formó parte del elenco de Magic Mike XXL, de 2015.

Aunque Tatum no se refirió a la desvinculación de Newton, sí lo hizo el entorno de la actriz, que explicó cómo la separación de su marido de más de dos décadas, Ol Parker, la habría sumido en un espiral autodestructivo que empezó a perjudicar en su carrera. De hecho, la intérprete de 50 años decidió ingresar de manera voluntaria a un centro de rehabilitación. De acuerdo a lo informado por el portal Page Six, Newton “comenzó a actuar de manera bizarra” durante el rodaje de Magic Mike 3. Según testigos, Newton suscitaba preocupación por su “desmejorado estado de salud” y por un notorio “quiebre emocional”. “Thandiwe empezó a hacer cosas raras en el set, se la veía afectada por algo, estaba claro que estaba teniendo un colapso mental que causaba mucha disrupción en el rodaje. Fue muy evidente que no podía interpretar su papel”, declaró una integrante del equipo.

Salma y Channing, a puro baile

Finalmente, Hayek se sumó al elenco y tuvo química instantánea con Tatum. En el cumpleaños del actor, ambos grabaron un video bailando juntos. En el clip, que apenas dura 16 segundos, se veían globos y diversos inflables como una banana, un cactus y un unicornio. Mientras el cumpleañero lució una llamativa vincha con un gran objeto que representa una torta con velas incluidas, Hayek se llevó todas miradas por la combinación de su vestido floreado naranja con un saco a tono.

