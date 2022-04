El descontracturado baile de Salma Hayek y Channing Tatum que fue furor entre sus fans

El 26 de abril Channing Tatum celebró su cumpleaños 42. En una pausa del rodaje de Magic Mike 3, junto a sus compañeros celebró el especial día. Fue Salma Hayek quien reveló con un video en su cuenta de Instagram cómo fue la intimidad del evento que se llevó a cabo en un motorhome de un set de grabación, en el que no faltó baile, diversión y las risas.

“¡Feliz cumpleaños Channing! Es una alegría estar cerca”, escribió Salma en su cuenta de Instagram donde compartió un video en el que ambos bailan al ritmo de “Happy Birthday” de Stevie Wonder. Los actores se mostraron sonrientes y sorprendieron a todos con sus pasos de baile más divertidos entre giros y movimientos de cadera.

En el clip, que apenas dura 16 segundos, se puede visualizar que todo el lugar se encuentra decorado con diversos inflables como una banana, un cactus y un unicornio. Por supuesto que no faltaron los globos, típica decoración de las celebraciones. Mientras, el cumpleañero lució una llamativa vincha con un gran objeto que representa una torta con velas incluidas. Por su parte, Hayek se llevó todas miradas por la combinación de su vestido naranja con un saco a tono.

Los actores cautivaron a sus seguidores al mostrar la buena relación que los une. Actualmente son compañeros de rodaje de la tercera parte de Magic Mike, saga que protagoniza Channing Tatum. En 2012 se estrenó la primera parte del film que narra la historia de un bailarín de un club nudista. En 2015 continuó la historia con la segunda parte y se prevé que la tercera se lance en 2023.

El comienzo del rodaje de esta última película estuvo envuelto en un gran escándalo tras la incorporación de Salma Hayek. Y es que ese papel lo iba a ocupar Thandie Newton, quien tomó la decisión de abandonar el proyecto.

Los rumores acerca de esta abrupta salida no tardaron en circular y apuntaban a la mala relación entre los protagonistas, tras no coincidir en sus posturas por el escándalo de Will Smith en los Oscar. Sin embargo, desde la productora Warner Bros negaron que este haya sido el motivo por el cual Newton dejó su trabajo. Una segunda versión indica que Thadie atraviesa un duro momento de ansiedad, tras su separación del productor y director Ol Parker. Como sea, hasta ahora son versiones.

El reemplazo para reanudar el rodaje no tardó el llegar de la mano de la reconocida artista mexicana, que ya grabó las primeras escenas. Se estima que esta nueva entrega estará centrada en la figura femenina de la historia, contrario a lo ocurrido en las dos anteriores, en las cuales se narró las vivencias económicas y amorosas de un joven bailarín que busca cumplir sus sueños. Por el momento, no se difundió la fecha de estreno, pero si se sabe que será en 2023.