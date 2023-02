Del lavarropas de la polémica a Estefi Berardi como nuera: Carmen Barbieri habló de la escandalosa separación de Fede Bal

escuchar

Con dos personajes ligados al escándalo del momento en el piso, en Mañanísima no pudieron evitar tocar el tema de la separación de Federico Bal. Y mientras Carmen Barbieri, la conductora del ciclo que va todas las mañanas por Ciudad Magazine, habló poco y enfrentó el tema del fin de la relación de su hijo con Sofia Aldrey con evasivas y bastante humor; Estefi Berardi, señalada como una de las tantas terceras en discordia, intentó despegarse del asunto y amenazó con acudir a su abogado si la siguen relacionando con el protagonista de Kinky Boots.

Federico Bal junto a su ahora ex, Sofía Aldrey Gerardo Viercovich

Esta semana se conoció la noticia: Federico Bal y Sofía Aldrey le pusieron un punto final a su relación . Después de tres años juntos, el romance terminó luego de que ella se enterara de las múltiples infidelidades del actor. La joven se anotició de lo que sucedía al notar un particular detalle de uno de sus electrodomésticos: según detalló Yanina Latorre en LAM, vio a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que Federico lavaba las sábanas a las tres de la mañana “cuando las minas se iban”. Enfurecida -contó también Latorre-, Aldrey abandonó la casa que compartían, pero antes la vació y destrozó su colección de Legos, valuada en 10 mil dólares.

Entre las múltiples mujeres con quienes el exconductor de Resto del mundo engañó a su pareja hay varias figuras del espectáculo que incluyen bailarinas, actrices y hasta una joven influencer que conoció en un viaje a Brasil.

¡Otro tema!

Carmen Barbieri y Federico Bal en la previa de la entrega de los Premios Carlos este verano Ig / @balfederico

La primera referencia al gran escándalo amoroso de la temporada llegó de la mano del móvil en vivo desde Carlos Paz. “Menos de Federico Bal, hablame de todo”, disparó Carmen al presentar al cronista. Luego, mientras el movilero contaba que una periodista cordobesa negó haber tenido un affaire con Bal, Berardi acotó: “Es Brad Pitt de repente”. Acto seguido, Carmen aprovechó la imagen de un hombre a bordo de un kayak que pasaba remando sobre el lago detrás del periodista para tirar un chiste y cerrar el tema aunque sea por un rato. “Mirá, se está escapando Fede de Carlos Paz”, gritó, y todos se sumaron a la humorada.”¡Hablame de otra cosa! Basta”, pidió.

Fue Berardi quien volvió luego al tema. Mientras hablaban de un cantante, la panelista reveló que estaba intercambiando mensajes con el actor. “¿Qué hablás con Federico?”, la apuró Pampito. Ella, relajada, aseguró que se ríen del tema. “Le digo ´Fede, no sabía que eras Brad Pitt´”, explicó. “Después no querés que hablen”, acotó Carmen.

Ya más seria, minutos después, Berardi se defendió de las versiones que la señalaron como una de las amantes del actor y conductor . “Caí en el bolonqui”, aseguró, y explicó que si hubiese ido a Carlos Paz otro fin de semana no hubiera pasado lo que sucedió. “Justo fui, nos quedamos en lo de Fede, nos mostramos todos juntos, fue el evento al que fuimos contratados los dos porque laburamos en la misma agencia... y bueno, se armó esto”, se lamentó la angelita.

Tras enumerar lo que hizo el fin de semana y escuchar el fragmento de Intrusos en el que dieron la noticia, Berardi volvió a negar la relación con Bal, explicó que le hubiera gustado que Marcela Tauro le consultara antes de dar la primicia al aire y aseguró que no es la primera vez que la involucran con el hijo de la conductora del programa en el que trabaja. “Siempre fui amiga. No es la primera vez que pasa”, sentenció.

Si bien aclaró que empatiza con Sofía, Berardi analizó que le “están agregando IVA” a toda la historia. “Está cayendo gente que no tiene nada que ver. Tampoco la exageración de que el chabón estuvo con 50 minas”, aclaró. También explicó que va a acudir a sus abogados si se difunden los chats que Yanina Latorre mencionó porque son “fakes”. “No me voy a hacer cargo de algo que yo no hice”, completó, y leyó un posteo que compartió en sus redes sociales sobre el camino legal que seguirá en caso de necesitarlo. Por otro lado, aseguró que si fuera verdad no tendría problema en blanquearlo porque está soltera.

Otro de los momentos divertidos de la mañana sucedió cuando Estefi habló de Latorre y el por qué la suele atacar en LAM. “Está enojada por cosas anteriores. ¿Viste que dijo ´vos me desmentiste con lo de Paula y Pieres´? Está enojada por cosas que no eran de este tema”, se defendió. “El que se enoja pierde”, acotó Carmen , y acto seguido reflexionó: “Vos sos muy brava. No quisiera tenerla de nuera” . “Me hacen reír, no me puedo concentrar”, respondió la panelista.

Por último, y luego de que Pampito aclarara que Carmen en ningún momento pidió que no se hable del tema, y que ella confesara que su hijo le pidió que “no se meta”, pero que al tener un programa de actualidad tiene que hablar de “lo que pasa”, los integrantes de Mañanísima bromearon sobre el rol que tuvo el lavarropas en el conflicto. “Estoy preocupada por el tema del lavarropas. Estás en Alemania y lavás la ropa desde allá”, explicó, y señaló que el tema fue tan relevante que hasta lo hablaron en Telenoche. “Lo compré yo al lavarropas, pero no sabía que venía tan moderno”, se justificó.

LA NACION