Murió Mike, el hermano de Sharon Stone: el doloroso mensaje de despedida de la actriz en sus redes

No es la primera vez que Sharon Stone atraviesa una dolorosa pérdida en su familia. De hecho, Michael es el cuarto miembro de los Stone que fallece en estos cinco años. Este miércoles, la actriz confirmó la noticia de la muerte de su hermano mayor tras luchar contra una larga y dura enfermedad. Con un emotivo posteo de despedida, la protagonista de Bajos Instintos compartió su tristeza y recordó el gran vínculo que los unía.

“Mike Stone, mi hermano mayor, falleció tras una larga enfermedad. Le deseamos paz”, escribió Sharon junto a una fotografía del actor e incluyendo la firma de sus hijos Roan, Laird y Quinn. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias tanto de colegas como de sus seguidores. “Lamento mucho tu pérdida, que su memoria siempre sea una bendición”, escribió una usuaria de Instagram mientras que otra expresó: “Que su regreso a la luz sea suave y dulce. Que descanse en paz”.

El también actor, que tenía 74 años, mantenía un perfil mucho más bajo que el de su famosa hermana, aunque también tuvo un recorrido en el mundo del espectáculo. Hizo su debut en la película de 1990, End of the Night y cinco años después, se dio el gusto de trabajar junto a Sharon en Rápida y mortal. Títulos como Eraser y Malevolence también formaron parte de su trayectoria en los medios. Respecto a su vida sentimental, Mike nunca se casó aunque estuvo brevemente comprometido con la socialité Tamara Beckwith entre 1994 y 1995.

La pérdida de Mike se suma a una serie de tragedias familiares que golpearon a la actriz en los últimos años. En 2023, murió su hermano menor, Patrick, a causa de un paro cardíaco repentino. “Ayer perdimos a mi hermano Patrick Joseph Stone a causa de un infarto. Como cualquier familia, les agradecemos su cariño y apoyo en estos momentos de inmenso dolor y apreciamos todas sus condolencias”, contó a través de un video publicado en sus redes sociales. “Siento que me han arrancado el corazón del pecho. Patrick se fue para estar con nuestro dulce River… No sé qué más decir, él era mi mundo”, escribió por su parte su viuda Tasha; quién dos años antes había sufrido la pérdida de su bebé de 11 meses por una falla orgánica múltiple.

A estas inesperadas pérdidas, el verano pasado se sumó también la de su madre, Dorothy; quién falleció a los 91 años. “Mi madre, tan divertida y compleja, murió. Fue producto de la última depresión; ¡no repitamos esto!”, dijo la actriz nuevamente en su cuenta de Instagram. En la actualidad, ella y su hermana Kelly (la menor de los cuatro) son las únicas sobrevivientes de la familia Stone, ya que su padre Joseph murió en 2009.

Una familia muy unida de la que la intérprete siempre ha hablado públicamente. En su autobiografía The Beauty of Living Twice (La belleza de vivir dos veces), publicada en 2021, Stone recordó distintos episodios de su infancia en Pennsylvania junto a Mike, Patrick y Kelly, y describió cómo ese entorno familiar marcó profundamente su vida. Stone se refería a cómo fue crecer en un entorno atravesado por dificultades económicas, tensiones y episodios traumáticos que dejaron huellas profundas en su personalidad. “Crecí en una casa donde el amor existía, pero también el miedo”, escribió en uno de los pasajes más comentados del libro.

A lo largo de sus memorias, Stone describió a Mike como una figura importante durante sus primeros años y recordó la dinámica entre los cuatro hermanos en un hogar donde, según relató, “todos aprendieron a sobrevivir a su manera”. También habló de cómo esas experiencias moldearon su carácter y su relación con el éxito: “Pasé gran parte de mi vida intentando convertirme en alguien que mereciera ser amado”, confesó.

La actriz además reflexionó sobre el fuerte vínculo familiar que mantuvieron pese al paso de los años y las dificultades personales que atravesó cada uno. “Mi familia fue complicada, caótica y profundamente humana”, escribió. En el libro, Stone contó que las pérdidas y las crisis de salud dentro de su entorno cercano la llevaron a replantearse el sentido de la vida y a valorar especialmente los momentos compartidos con sus hermanos.