Sandra Bullock: sus citas a tres años de la muerte de Bryan Randall y el momento muy especial que compartió con sus hijos

Sandra Bullock volvió a hablar de su vida personal después de atravesar uno de los períodos más dolorosos de su vida. Tres años después de la muerte de su pareja, Bryan Randall, la actriz reveló que sus hijos comenzaron a alentarla para que vuelva a salir con alguien y, entre bromas, contó cuáles son los insólitos requisitos que su hija Laila tiene para su próxima pareja.

Pero la conversación también tuvo un costado mucho más íntimo. Bullock habló de la relación que construyó con sus hijos, Louis, de 16 años, y Laila, de 12, y reveló que ambos tendrán pequeñas apariciones en Hechizo de amor: la magia continúa, la película con la que regresa a uno de sus personajes más queridos.

Sandra Bullock y una antigua postal familiar junto a Bryan Randall y sus dos hijos, Louis y Laila GROSBY GROUP - LA NACION

La actriz, de 62 años, fue invitada esta semana al podcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce, donde habló sobre su familia, su carrera y los cambios que experimentó en los últimos años. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Kelce le preguntó indirectamente por su vida sentimental después de la muerte de Randall, quien falleció en agosto de 2023 a los 57 años después de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Bullock contó que es Laila quien actualmente la impulsa a volver a tener citas. “Me dijo que tenía que salir con alguien, pero solo con alguien con quien pudiera tener éxito”, relató la actriz.

La respuesta de Bullock fue tan divertida como la exigencia de su hija. “¿Qué, un rapero, un jugador de básquet? ¿Esos son los requisitos?”, le preguntó. “Sí”, fue la respuesta de Laila. “Y yo dije: ‘Ah’”, recordó Bullock entre risas.

Sandra Bullock fue vista en Brentwood, haciendo compras junto a su hija Laila Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

El comentario constituye una de las primeras veces en que la actriz se refiere públicamente a la posibilidad de volver a tener una relación después de la muerte de Randall. Durante estos tres años, Bullock mantuvo prácticamente en privado todo lo relacionado con su vida afectiva y se concentró especialmente en sus hijos.

Bullock explicó, además, que a Louis y Laila no les resulta particularmente interesante que su madre sea una superestrella a nivel mundial. Lo que sí les interesa es mucho más sencillo: que vuelva a casa con algo para ellos. La actriz de Miss Simpatía lo resumió con humor al recordar cuál era su verdadera función cuando sus hijos eran pequeños. “Mi trabajo es el servicio de catering. Ese era mi trabajo. Un lugar con un servicio de catering muy completo”, bromeó.

Sin embargo, detrás de esa humorada hay una decisión que la actriz mantiene desde hace años: organizar su vida profesional alrededor de sus hijos. “Son todo para mí, así que si algo no funciona para ellos y para el tiempo que paso con ellos, entonces no lo haré”, aseguró.

Y agregó: “Tengo suerte de ser una de las madres que pueden estar con sus hijos todo el tiempo. No tengo ningún deseo de dejar a mis hijos”.

En medio de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, Sandra Bullock y su hija Laila participaron del homenaje a una enfermera en un especial solidario Captura de pantalla

Ese vínculo parece haber cambiado incluso la manera en que Bullock entiende su propio rol como madre. En una entrevista reciente, explicó: “Cuando tenés hijos, sucede algo en lo que dejás de ser una influencia para ellos y ellos se convierten en una influencia para vos”.

Bullock habló incluso de las personalidades muy diferentes de sus dos hijos. A Louis lo definió como su “barómetro moral inquebrantable” y contó que muchas veces se pregunta: “¿Qué haría Louis?”.

En el caso de Laila, destacó otra característica. “Cuando se trata de detectar cosas y pensar en el futuro, esa es Lai”, explicó. Y resumió la dinámica entre ambos de una manera especialmente afectuosa: “Son completamente diferentes, pero a la vez me dan dos mitades de un todo; es asombroso”.

La aparición de Bullock en el podcast se produce pocas semanas después de que la actriz hablara públicamente, por primera vez con tanta profundidad, sobre los últimos años de vida de Bryan Randall.

Sandra Bullock y Bryan Randall en el estreno de Ocean's 8: las estafadoras, en 2018 Jackson Lee - GC Images

En agosto, durante una entrevista en el podcast SmartLess, Bullock se emocionó al recordar la enfermedad de su pareja y la decisión que ambos tomaron de mantener el diagnóstico en privado.

Randall había sido diagnosticado con ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas responsables del movimiento. La enfermedad puede avanzar rápidamente y, en el caso de Randall, hizo que Bullock comenzara a atravesar el duelo mucho antes de su muerte. “Me pidió que no lo contara. Sé por qué me lo pidió”, recordó la actriz.

Durante un tiempo su hermana fue la única persona que conocía la situación. Mantener el diagnóstico en secreto tuvo un costo emocional enorme para Bullock. La actriz explicó que la decisión terminó aislándola mientras, al mismo tiempo, debía cuidar a sus hijos durante la pandemia de coronavirus.

“Cuando llegó la pandemia, y teniendo un hijo con asma grave, entré en pánico”, relató. Tenía además dos niños pequeños que estaban intentando comprender una situación que Bullock no podía explicar abiertamente. “Especialmente una niña que lo veía como una figura paterna”, recordó.

Finalmente, Bullock decidió compartir lo que estaba viviendo con personas de absoluta confianza, entre ellas su amiga Jennifer Aniston y Amanda Anka, la esposa de Jason Bateman.

Jennifer Aniston, una de las pocas personas a las que Bullock le contó sobre la enfermedad de su pareja

Randall murió en agosto de 2023. Desde entonces, Bullock mantuvo una enorme reserva sobre su vida privada hasta ahora. Y entre las cosas que reveló, hay una sorpresa: sus hijos tienen pequeñas apariciones en Hechizo de amor: la magia continúa, la esperada continuación de la película de 1998 que protagonizó junto a Nicole Kidman.

En el film, Bullock retoma su papel de Sally Owens y, aunque no quiso revelar exactamente cómo aparecen sus hijos, confirmó que forman parte de la película. “Es cierto, aparecen, pero no de una manera obvia para el espectador”, explicó durante una entrevista con Access Hollywood.

Sandra Bullocky Nicole Kidman en el estreno de Hechizo de amor: la magia continúa Millie Turner - Invision

Louis fue adoptado por Bullock en 2010, inicialmente junto a su entonces marido, Jesse James. Después de la separación de la pareja, la actriz continuó criando a su hijo como madre soltera. En 2015 adoptó a Laila, que había estado bajo cuidado de crianza temporal, y posteriormente ambos niños fueron criados junto a Randall hasta la muerte del fotógrafo. Ahora, con 16 y 12 años, los dos parecen ocupar un lugar cada vez más importante en las decisiones de su madre.