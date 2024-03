Santiago Artemis denunció que fue víctima de un ataque homofóbico: “Miré y había un charco de sangre”

Escuchar

Santiago Artemis sorprendió este jueves a sus seguidores de Instagram al publicar una historia en la que relató un violento ataque del que fue víctima esta semana. El diseñador contó que fue insultado primero por dos hombres y luego atacado físicamente. Debió ser atendido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y luego trasladado a un centro de salud para que le suturaran la herida provocada por uno de los hombres en su pierna.

“Fui atacado por dos personas en la calle hace 48 horas. No quería contar esto porque, además de preocupar, tenía miedo de que ustedes se asusten. No me pasó absolutamente nada, gracias a Dios”, dijo en el texto que compartió en sus historias. Y continuó: “La homofobia todavía existe y gente mala, ni hablar. Pero estoy bien y agradezco a Salva LLoveras, que estuvo conmigo en este proceso”.

“El lunes retomo mis clientas y mis actividades. A una parte de mí, le daba vergüenza contarlo, pero sé en mi corazón que explico esto para que ustedes puedan comprender mis ausencias en redes estos días o para aplacar sus preocupaciones, si las tuvieran”, explicó. Y finalizó: “Gracias a las enfermeras, a todo el equipo de la policía y al SAME, que me convencieron de ir a atenderme”.

El texto compartido por Santiago Artemis en su cuenta de Instagram

Horas más tarde, el diseñador, que es uno de los favoritos de las estrellas y cuenta, además, con su propio reality en Netflix, No hay tiempo para la venganza, volvió a recurrir a las redes para llevar tranquilidad a sus seguidores y allegados, pero también para brindar más precisiones sobre lo ocurrido.

Artemis expresó en una serie de videos: “Fui a buscar un pedido de comida a uno de mis restaurantes favoritos de la zona. Tenía puesto un pantalón chupín y una remera. Cuento este detalle, porque si bien ni yo ni nadie merece ser violentado por cómo se viste, no estaba vestido ‘en modo Artemis’, estaba con un jean y unas zapatillas. Y creo que lo que hizo que me insultaran es que yo tenía una remera de los Ositos Cariñosos de color rosa”.

“Cuando llego a cierto lugar, me empezaron a insultar dos chicos, y me decían solamente palabras que tenían que ver con ser gay. Eso me pareció muy raro. Les juro que fue como viajar en una máquina del tiempo. Como una escena del 2004″, continuó su relato. “Igualmente, yo ni bolas les di. Y creo que eso fue lo que hizo que uno me persiguiera. Pero igual yo no paré de caminar a mi propio paso. Y entonces, antes de entrar, en la puerta del restaurante, siento algo en la pierna. Pensé que era un pellizco; no lo tomé muy en serio”.

“Cuando me senté, una pareja de turistas norteamericanos de setenta u ochenta años me pregunta si estoy bien. Les respondo que sí. Y ahí me señalan que estaba sangrando. Había un charco de sangre. Si muestro la foto, me rajan de Instagram”, recordó. “Ahí empezó todo el quilombo de llamar o no a la policía, de llamar a la ambulancia. Salvi, un amigo, me salvó la vida, prácticamente. Y entonces arranca el proceso de lo que es el traslado en la ambulancia, la descripción de lo que pasó... Me trataron superbien. Me llevaron a un centro de salud y me tuvieron que coser, porque me cortaron”, reveló.

“Si soy completamente honesto, creo que el robo del celular que me hicieron en el 2022 y este ataque aislado, tienen que ver con lo mismo. Tengo una cierta sensación de abuso por ser gay. No quiero ser de esas personas que llevan la bandera; yo soy lo que soy y no hago alarde de mi identidad ni de nada. Soy un chico gay, nada más”, explicó.

“Ni bien me di cuenta de que me habían cortado, mi cabeza comenzó a pensar. Soy muy resolutivo. Y empecé a pensar: ¿Con quién hablo? ¿A quién le digo? Me daba hasta vergüenza que la gente se entere. Mi amigo Salvi me calmó y me ayudó a entender que tenía que ir al hospital. Fui, me suturaron y tengo que estar en reposo hasta el lunes”, indicó.

