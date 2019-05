Las diferencias entre los conductores quedaron planteadas Crédito: SANTIAGO CICHERO/AFV

16 de mayo de 2019 • 14:38

Santiago del Moro , conductor de ¿Quién quiere ser millonario?, se refirió a las críticas realizadas por Julián Weich en el programa de América Involucrados: "Mi única respuesta es el trabajo y contesto así, trabajando todos los días". "El programa está para que la gente participe, esté un rato conmigo, cuente su historia y se lleve mucha plata. Es un poco de luz y aire fresco en un momento muy difícil. No me puedo tomar en serio esas palabras, no me interesan, además. Pongo mi energía en trabajar y hacer algo positivo", comentó el conductor.

Julián Weich, uno de los conductores referentes de programas de entretenimientos, criticó a Quién quiere ser millonario luego del revuelo mediático que se generó tras la participación de la científica del Conicet. "Esta todo muy digitado. Tiene que ver con la búsqueda del rating, no lo digo mal, porque todos queremos tener rating. El tema es la manera en que lo buscan, la manera más barata, más rápida, más inmediata. A mí me pasa que todavía sigo sintiendo vergüenza ajena por las cosas", dijo el flamante conductor de Noticia y media por LN+.

Sobre las palabras críticas de Weich y la forma en la que el ciclo elige a los participantes, Del Moro acotó: "No buscamos nada, son historias de la vida como cada uno tiene la suya. Si yo le pregunto a cualquiera, todos tenemos algo para contar. Buscarle algo negativo, malo, habla de quien lo dice".