La actriz Scarlett Johansson emprendió acciones legales contra una aplicación de inteligencia artificial (IA, por sus siglas en inglés) que utilizó su nombre y su imagen en un anuncio para internet sin permiso. En concreto, Johansson apareció en un anuncio de 22 segundos publicado en la red social X (ex Twitter) el 28 de octubre por una popular aplicación de generación de imágenes de inteligencia artificial, llamada Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar. Los representantes de la intérprete han informado de que Johansson no es imagen ni portavoz de esta app y que, por lo tanto, su abogado, Kevin Yorn, ha iniciado “todas las medidas legales pertinentes”, como ha declarado él mismo al medio Variety.

El espacio publicitario no ha vuelto a ser emitido desde ese 28 de octubre, sin embargo, Yorn ha señalado que “esta cosas no se toman a la ligera”. El anuncio comenzaba con unas imágenes de la actriz en la película Black Widow, de 2021, producida por Marvel, en la que interpretaba a la protagonista. A continuación se oía una voz que decía: “¿Qué pasa, chicos? Soy Scarlett y quiero que vengan conmigo...”. Una banda ocultaba su boca mientras se sucedían imágenes generadas por inteligencia artificial que se asemejaban al rostro de la artista. Y, a la vez, una inquietante voz similar a la de Johansson decía sobre el producto en cuestión: “No se limita solo a los avatares. También podés crear imágenes con textos e incluso tus videos de inteligencia artificial. Creo que no deberías perdértelo”. Un mensaje en letra pequeña en la parte inferior del anuncio avisaba: “Imágenes producidas por Lisa AI que no están relacionadas con esta persona”.

Este producto creado por la empresa Convert Software se encuentra disponible tanto en Google Play como en la App Store. Variety apunta que esta compañía ha declinado dar su versión sobre el asunto.

“Es importante conocer lo que valés y defenderte”, aseguró la actriz cuando hace unos años inició una acción legal contra Disney PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Precisamente, Johansson demandó a Disney en julio de 2019 por el estreno de Black Widow en su plataforma digital porque consideró que se había incumplido el contrato con la emisión simultánea del film. La actriz de 38 años afirmó que el acuerdo con los estudios Marvel, propiedad del gigante del entretenimiento, contemplaba solamente su estreno en cines y que su salida en Disney+ afectaba a un porcentaje de los ingresos que dependen de la taquilla.

Algunos estados de los Estados Unidos ya han aprobado leyes para que no se usen sin autorización el “nombre, voz, firma, fotografía o imagen” de una persona con fines publicitarios o promocionales. Alguien que ya ha iniciado un pleito por este tema es George R. R. Martin, quien presentó una demanda contra la empresa OpenAI, la creadora de la popular aplicación ChatGPT, por supuesta infracción de derechos de autor al entrenar a esa herramienta de inteligencia artificial con textos suyos.

El caso de Johansson no es el primero que sufre un actor. El mes pasado, Tom Hanks tuvo que advertir en sus cuentas de redes sociales sobre un video promocional de un plan dental que usaba imágenes de él y con el que no tenía nada que ver.