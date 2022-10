La dura revelación de Scarlett Johansson sobre su carrera en Hollywood: “Me convertí en un objeto”

escuchar

Scarlett Johansson es una de las actrices más famosas de Hollywood y con sus papeles en películas recientes como Black Widow, Historia de un Matrimonio o Jojo Rabbit siguió sorprendiendo al público con su talento. Aunque ahora la actriz se ha alejado de las pantallas para dedicarse ser mamá tras darle la bienvenida a su hijo Cosmo el año pasado y se ha convertido en una emprendedora, más allá de los éxitos, hizo un viaje de introspección en un reciente episodio del podcast “Armchair Expert”, de Dax Shepard, en donde dejó ver la cara menos agradable de la industria.

La historia de Scarlett en Hollywood no ha sido fácil, sobre todo porque ella misma sintió que su carrera terminaría pronto al ser hipersexualizada por la industria cuando era muy joven. También aprendió a conjugar la actuación con ser madre tras tener a su hija Rose Dorothy en 2014 y pasar por una difícil separación mientras forjaba su carrera.

La actriz dijo que se vio tan “cosificada” y “encasillada” mientras era joven que eso le hizo perder la esperanza de que fuera posible lograr diversificar sus personajes. “Me convertí en una especie de objeto y estaba tan encasillada de esta forma que sentí que no recibía las ofertas de trabajo para lo que quería hacer”, dijo

Quien dio vida a Black Widow revivió cómo se sentía con cómo los demás la percibían en ese momento y se remontó a 2003, cuando con 17 años fue elegida para interpretar a un personaje cinco años mayor en Lost in Translation.

“Creo que la gente piensa que tengo 40 años (creía en ese entonces). De alguna manera, dejó de ser algo deseable y algo contra lo que estaba luchando”, agregó. “Creo que todos pensaban que era mayor y que había actuado durante mucho tiempo. Me encasillé en esta extraña cosa hipersexualizada. Sentí que mi carrera había terminado: Era como: este es el tipo de carrera que tienes, estos son los papeles que has interpretado. Y yo decía: ‘¿Esto es todo?’”.

Scarlett comenzó con las audiciones desde niña, al debutar profesionalmente como actriz a los ocho años en el teatro, en la obra Sophistry. Luego, un año después, llegó su primer trabajo en el cine con la película Un muchacho llamado Norte, en 1994 y protagonizada por Elijah Wood. Después, su actuación en El Hombre que Susurraba a los Caballos, bajo la dirección de Robert Redford, le dio más reconocimiento, mientras que también compartió créditos junto a Thora Birch en Ghost World, en 2001.

Scarlett ve un cambio en Hollywood

Scarlett Johansson y Florence Pugh, cruce de talentos

Tras la primera zambullida en Hollywood, la actriz se dedicó al cine más comercial, con algunas comedias románticas como Qué le pasa a los hombres en 2009 y su incursión en el universo de Marvel como la Viuda Negra en 2020, donde compartió créditos con otra de las actrices cuyo nombre suena fuerte, Florence Pugh. Sobre este aspecto y para Dax Shepard, la nominada al Oscar aclaró que consideraba que los tiempos cambiaron y que los actores más jóvenes, como la misma Florence o Zendaya (que arrasó en los premios recientes con su papel en Euphoria), ya no están encasillados y son mucho más versátiles en sus papeles.

“Veo a los actores más jóvenes que tienen 20 años, parece que se les permite ser todas estas cosas diferentes”, agregó Johansson. “También es otra época. Ya no se nos permite encasillar realmente a otros actores, por suerte, ¿no? La gente es mucho más dinámica”.

“Me he dado cuenta de que es importante entender el progreso y el cambio cuando es realmente significativo”, dijo. “Se dan dos pasos adelante y dos pasos atrás, y luego se mejora y luego se empeora. No es algo finito. Creo que si no dejas espacio para que la gente se dé cuenta, entonces el cambio progresivo real no se produce”.

De acuerdo con Vogue, muchos han querido ver en Scarlett una reencarnación de Marilyn Monroe en el siglo XXI, en una estética que explotó como imagen de Dolce & Gabanna. Aunque no se la ha visto en la pantalla grande, su próximo proyecto es Asteroid City, su primera película con Wes Anderson. También compartirá créditos con Sienna Miller y Emily Beecham en La boda de mi madre.

