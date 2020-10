Valentina Berger, CEO de Backstage y de GO Broadway

Los medios electrónicos desde hace tiempo, en otros países, favorecieron a la difusión de múltiples posibilidades de trabajo para los artistas. La plataforma líder en el mundo es Backstage, que ahora una argentina, Valentina Berger, la acerca a toda América latina para facilitarle el acceso laboral a millones de artistas que aspiran a diversificarse y abrir sus rumbos de manera internacional.

En esta exitosa plataforma se pueden encontrar oportunidades basadas en los intereses y objetivos que tiene el artista, con miles de castings y audiciones además de otras herramientas para artistas, productores y directores, pero ahora está disponible en español para todo el continente con una membresía anual gratis.

Valentina Berger ya es una de las emprendedoras del espectáculo más conocidas a través de su exitoso emprendimiento educativo GO Broadway, a través del cual cientos de estudiantes de América latina, acceden a estudiar con los mejores en Nueva York. "Las dos preguntas que recibo a diario son: ¿Dónde estudiar antes o después de GO Broadway? y ¿cómo consigo castings y audiciones?", cuenta la joven CEO de GO Broadway y quien lidera la plataforma para América latina. Esta argentina residente en Nueva York, notó que hacía falta una plataforma para centralizar todos los castings y audiciones, sobre todo en un momento de confinamiento como el actual, donde muchas de ellas ocurren online y un artista puede conseguir pruebas y posibilidades en otros países. "Me emociona saber que una empresa tan importante en los Estados Unidos, apueste en la Argentina y en la comunidad artística en tiempos así. Desde GO Broadway aportamos nuestro granito de arena para generar trabajo y para dar a conocer al resto del mundo el talento argentino", cuenta en comunicación telefónica con LA NACION.

Los primeros seis meses la plataforma estará focalizada en que los artistas armen sus perfiles, carguen sus habilidades y su material tales como fotos, videos o reels. Una vez que crean su usuario inmediatamente podrán acceder a castings y audiciones en los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia (territorios donde hoy en día opera Backstage). A partir del sexto mes, y a medida que se reabra la industria del teatro, la televisión y el cine, se comenzará a trabajar con productoras locales de cada país para ofrecer audiciones locales.

Backstage se lanzará lunes 2 de noviembre y Berger la define como un LinkedIn para artistas y creadores. "Es una herramienta que conecta artistas con oportunidades de trabajo alrededor del mundo. Todos los trabajos artísticos en los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia se publican en la plataforma; desde un corto estudiantil hasta un musical de Broadway, una película en Hollywood o una serie de Netflix. Esta pandemia nos demostró la importancia de ser flexibles y adaptarnos y Backstage permite esta flexibilidad ya que consolida en un mismo lugar oportunidades diferentes rubros artísticos; cine, televisión, teatro, publicidad, doblaje y modelaje".

Cabe recordar que entre los artistas que se hicieron conocidos a través de esta plataforma figuran Sandra Bullock, Leslie Odom Jr, Ed Burns, Chris Evans y Kathryn Hahn. Ahora se podrá acceder a castings para Disney, NBC, Amazon, Netflix, YouTube, entre otras compañías. "Se ofrecerá una membresía anual gratis para todos aquellos artistas que deseen enterarse de castings y audiciones a través de la plataforma. Es importante que completen el perfil en la plataforma de join.backstage.com/latam y aquellos perfiles que no estén completos al 100% en un plazo de 7 días, serán eliminados debiendo reiniciar el registro desde cero en la plataforma", explica Berger, que durante estos últimos ocho meses, a pesar de la pandemia, continuó de manera virtual con su gran cruzada de unir puentes artísticos entre América latina y Broadway.

