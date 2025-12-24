La emoción de Ariana Grande por los elogios de Barbra Streisand

Luego de un año intenso, marcado por el éxito de Wicked y su regreso al centro de la escena, Ariana Grande tiene motivos para festejar: Barbra Streisand, una de las figuras más trascendentes del espectáculo mundial y una de sus grandes referentes artísticas, destacó su talento y su presente en un emotivo mensaje. “Me alegró el día, el año y la vida”, expresó la cantante, sin poder ocultar su alegría.

En el mensaje que compartió de forma pública, Streisand elogió el trabajo reciente de Grande en el famoso film de fantasía que narra la historia de las brujas de Oz, película que significó su gran regreso al cine. La respuesta de la cantante no tardó en llegar y fue publicada en sus redes sociales, donde no ocultó la emoción que sintió por el reconocimiento recibido.

El posteo que Barbra Streisand compartió y que hizo emocionar a Ariana Grande @barbrastreisand

El ida y vuelta arrancó luego de que la multipremiada actriz hablara de Grande después de su participación como presentadora de Saturday Night Live en Instagram: junto con una dulce foto antigua de ellas dos, enumeró los talentos de la intérprete de “Thank U, Next”.

“Ariana es una mujer joven con un talento increíble. Tiene una voz hermosa como nadie, y mucho más. ¡Puede actuar, puede bailar, puede ser divertida! También es dulce, amable y considerada. Estoy muy orgulloso de ti Ariana y gracias por cantar conmigo en mi álbum…”, fueron las palabras de Streisand. “P.D. estuviste maravillosa en Saturday Night Live y te veías tan bonita”, sumó al final.

Ariana Grande, súper emocionada por las palabras de su idola

“¿Qué?”, reaccionó sorprendida Grande en un primer mensaje que le dejó a su idola en ese mismo posteo. Luego, más tranquila, se explayó: “¡Barbra! ¿¡Qué!? Dios mío. ¡Qué sorpresa! Muchísimas gracias por este gesto tan generoso. Me alegraste el día, el año y la vida. Esto significa muchísimo para mí, viniendo de vos. Te quiero mucho. Te extraño y espero poder abrazarte pronto. Todo mi cariño y agradecimiento. Gracias”,

Grande también compartió el posteo de Streisand en su cuenta de Instagram y agregó más palabras de agradecimiento para la protagonista de Yentl. “Estoy llorando. Qué está pasando”, sumó con varios emojis alusivos. “Mi reina adorada”, cerró.

Ariana Grande con uno de los premios que recibió este año por su carrera musical Charles Sykes� - Invision�

Según publicó el portal de la revista Rolling Stone, la foto que eligió Streisand para acompañar la publicación de Instagram es de 2019, de la gira Thank U, Next. En ese momento, Grande hizo una aparición sorpresa en el concierto de Streisand en el United Center de Chicago y las dos cantaron “No More Tears (Enough Is Enough)”.

Un futuro juntas en la pantalla grande

En mayo de este año, el medio especializado The Hollywood Reporter reveló que Ariana Grande se unió a Robert De Niro y Ben Stiller para la nueva entrega de la saga que arrancó en 2000 con La familia de mi novia. Aquel film fue un verdadero éxito: recaudó más de 330 millones de dólares a nivel internacional. En sus secuelas -Los Fockers: la familia de mi esposo (2004) y Los pequeños Fockers (2010)- se incorporaron Dustin Hoffman y Barbara Streisand.

Fue la propia Grande quien reveló en su cuenta de Instagram no solo el final del rodaje sino el nombre de su personaje: Olivia Jones. “Estos últimos meses han sido tan, tan increíblemente especiales. Amo a mis Fockers y a mis Byrnes… los extrañaré muchísimo. ¡Nos vemos el próximo noviembre!”, escribió junto a un álbum de fotos en donde dio algunas pistas del decorado y posó abrazando a Ben Stiller.

Brande también habló del tema en el programa Today, donde contó que planea seguir actuando en cine o en teatro y que tampoco piensa dejar de lado su exitosa carrera como estrella del pop. “Ahora mismo estoy disfrutando mucho de actuar. Ya sea en películas, en el escenario o en algo aquí y allá, creo que eso es lo que más me inspira actualmente”, dijo. “Seguiré cantando, lo prometo. Pero sí, ahora mismo, es donde estoy ahora”, sumó.