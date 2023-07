Soledad Silveyra habló del accidente que la dejó en silla de ruedas: “Fue complicado”

escuchar

Quienes fueron a ver estos últimos días a Soledad Silveyra en Pasta de Estrellas, la obra teatral que protagoniza en la Sala Neruda del Paseo La Plaza, se llevaron una gran sorpresa: la actriz actúa toda la pieza sentada en una silla de ruedas. Esta tarde, en Intrusos en el Espectáculo, la artista explicó los motivos de su traspié.

“Solita trae buena suerte, pero tiene mala pata”, encaró Rafa Juli, notero del programa, a la actriz en un mano a mano en los pasillos de América TV. “¡Qué se va a hacer!”, respondió de inmediato algo resignada, y contó cómo fue que terminó con el pie lastimado.

“Estaba el día de la Bandera en Tandil con unas amigas, y la amiga que manejaba pensó que yo ya había subido al auto y no, yo estaba todavía con mi patita abajo” , repasó Solita. “Quedó mi pie atrancado en una piedra tandilense, que Tandil tiene tantas, como amores tengo allá”, señaló en relación a la ciudad bonaerense famosa, entre otras cosas, por la piedra movediza.

Como consecuencia del descuido, la protagonista de Pobre Diabla reconoció que “fue complicado” porque tuvo que levantar tres funciones y que cuando volvió lo hizo con asistencia. “ El domingo ya hice función y ahora estoy en silla de ruedas haciendo la función ”, explicó.

Su preocupación por Silvina Luna

Cuando Juli le pidió una reflexión sobre el complicado momento de salud que atraviesa Silvina Luna, Solita,- quien la conoce desde los tiempos de su participación en Gran Hermano, cuando ella era conductora del reality- explicó que se sumó a la cadena de oraciones a su manera y que le grabó un video en donde le dijo que se iba a poner bien y la alentó a que tenga fe.

“Me gustó muchísimo que Gustavo Conti convocara la oración”, reconoció y se le quebró la voz. “Hace 26 años que hicimos ese Gran Hermano, entonces que sigan juntos los chicos me pareció muy hermoso” , dijo ya con una enorme sonrisa en la cara. “Me emociona porque yo los quise mucho”, completó.

Silveyra también opinó de la situación de Marcelo Corazza, hoy detenido y acusado de los delitos de corrupción de menores, abuso sexual y de ser coautor de una asociación ilícita. “Me parece el horror, la verdad. Vamos a ver cómo termina todo esto”, aseguró, y explicó que le cuesta mucho creer todo lo que pasó.

Sobre el final, Solita habló de la posibilidad de volver a la televisión. “ No tengo ganas de hacer una tira, de volver así, todos los días. A no ser que aparezca un muy buen personaje en alguna plataforma… Porque bueno, en ficción parece que nos tenemos que despedir porque no hay ”, analizó, y se metió de lleno en la polémica por la ausencia de tiras y telenovelas en la televisión abierta.

“¿Hay que hacer el duelo ya de la ficción en la televisión abierta?”, le consultó entonces Juli. “Espero que no sea así”, aseveró la artista. “Es fundamental, es una fuente de trabajo… Imaginate la cantidad de actores que se han quedado sin trabajo”, lamentó.

Luego de realizar la última función de Dos locas de remate junto a Verónica Llinás, Solita comenzó a ensayar Pasta de Estrellas, la pieza escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Ciro Zorzoli que se estrenó a fines de mayo en la Sala Neruda del Paseo La Plaza.

El día del debut, la actriz se emocionó ante la visita de sus seres queridos y de los primeros espectadores que fueron en busca de esta comedia que tiene reminiscencias de la época blanco y negro de la televisión, con un relato basado en la vida de una actriz que deja de lado la carrera pública para comenzar a transitar el ostracismo sobre las mesadas de una fábrica de pastas, local que regentea junto a su pareja.

María Merlino, Noralih Gago, Sergio Mayorquin y Emiliano Pandelo acompañan a Solita sobre el escenario de esta producción de Pablo Kompel. Pasta de Estrellas marca la continuación del tándem artístico conformado por Demaría y Zorzoli, quienes vienen de hacer las magníficas piezas Tarascones y La comedia es peligrosa. Además, Demaría tiene actualmente en cartel Elsa Tiro, en la sala del Regio, y Zorzoli acaba de culminar la temporada de El método Grönholm en La Plaza.

