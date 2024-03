Oliver Hudson, el hijo de Goldie Hawn, explicó por qué en su infancia se sintió “desprotegido”

Escuchar

Oliver Hudson es un actor que ganó reconocimiento gracias a su trabajo en Scream Queens, serie en la que interpreta a Wes Gardner. Y que Hudson se haya dedicado a la actuación no es sorpresa teniendo en cuenta que su madre es Goldie Hawn, una de las actrices más populares del Hollywood de los ochenta y noventa. Pero según reveló el propio actor, lejos de ser idílica, esa infancia estuvo marcada por varias situaciones que le provocaron una profunda angustia.

En el marco de una entrevista en el podcast Sibling Reverly, Hudson sorprendió al público cuando mostró el lado menos luminoso de su niñez junto a Hawn, y expresó: “Irónicamente, con mi madre es con quien tengo la mayor cantidad de traumas, justamente porque ella era la principal persona a cargo de mí. Por ese motivo yo pasaba todo mi tiempo con ella, y debido a eso a veces me sentía desprotegido”.

Goldie Hawn - Oliver Hudson Grosby Group

Si bien el actor destacó que Goldie era “una madre asombrosa”, algunas cuestiones personales y los exigentes horarios laborales propios de la industria del cine, terminaban por afectar la relación entre ambos. Y en ese sentido, el actor detalló: “Ella se la pasaba trabajando, estaba lejos o tenía nuevos novios que realmente no me gustaban. Claro que esa era mi visión como un niño que no tenía a su papá, y que lo necesitaba”.

En este punto, cabe destacar que Bill Hudson, el padre de Oliver, es un conocido músico y actor con quien Goldie estuvo casada entre 1976 y 1982. Con respecto a cómo fue el vínculo con su propio padre en los años posteriores al divorcio, Hudson destacó: “Cuando pasaba tiempo con él, todo era increíble. Me prestaba atención, jugábamos al fútbol, al básquet, íbamos a la playa, y me enseñaba a pescar. Era alguien muy presente, pero en realidad nunca estaba para mí, ¿entienden a qué me refiero?”.

Goldie Hawn junto a su hija Kate Hudson Rich Fury - Getty Images North America

El divorcio marcó profundamente a Goldie y a Bill y por ese motivo ella no quiso casarse jamás con Kurt Russell, con el que está en pareja desde 1983. De hecho, cuando Russell llegó a la vida de la actriz, se convirtió en una figura paterna muy presente para el pequeño Oliver y su hermana, Kate Hudson (quien como es sabido, también siguió los pasos de su madre al igual que su hermano, y logró abrirse camino como actriz).

El intérprete de Scream Queens terminó la entrevista haciendo hincapié una vez más en el vínculo con su mamá y concluyó: “Ella simplemente no estaba cuando a veces la necesitaba, y podía llegar a salir mucho más que mi padre, que tampoco estaba a mano”.

Una increíble experiencia

Goldie Hawn

Goldie Hawn ha expresado en más de una ocasión sus firmes creencias en la vida extraterrestre. Además de mostrar fascinación por el tema, la actriz ha sorprendido al compartir una experiencia personal que afirma haber vivido con supuestos seres no humanos.

En un episodio del podcast Time to Walk, de Apple Fitness+, la estrella dio detalles acerca de un supuesto encuentro que dice haber tenido con extrañas criaturas y afirmó que la visitaron después de que ella las convocara cuando tenía 20 años. “Ése fue un momento en el que hubo muchos avistamientos de ovnis”, dijo Hawn sobre su época de trabajo como bailarina en California durante su juventud. “Recuerdo esto muy claramente: salí por la puerta, me senté y miré hacia el cielo oscuro. Vi todas estas estrellas y lo único que pude pensar fue: ‘¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué tan pequeños somos? ¿Somos el único planeta en todo el universo que tiene vida en él?’”.

Luego, la actriz hizo un llamamiento a los extraterrestres que pudieran “escucharla” y expresó: “Sé que estás ahí fuera, sé que no estamos solos y me gustaría conocerte algún día”, recordó. Cuatro meses después, Hawn estaba trabajando como bailarina en West Covina, California, cuando pidió permiso para dormir una siesta en el auto de una amiga. Mientras descansaba, afirma haber oído primero un sonido agudo. “Mientras sentía la alta frecuencia”, afirmó haber visto alrededor de “dos o tres cabezas de forma triangular” por la ventana del vehículo.

Hawn junto a su pareja, Kurt Russell Backgrid/The Grosby Group

La actriz describió aquel episodio con otros datos sobre la apariencia física de las supuestas criaturas. “Eran de color plateado, con un corte en lugar de boca, una naricita diminuta, sin orejas. Me señalaban en el auto como si estuvieran hablando de mí, como si yo fuera un tema de conversación”, dijo. Y agregó que no pudo moverse durante ese tiempo. “Me quedé paralizada, no sabía si era real o no”, resaltó. La ganadora del Oscar dijo que finalmente pudo “escapar” de la situación, “como si saliera de un campo de fuerza”.

Hawn también contó que años más tarde conoció a un astrofísico de la Universidad de Champaign, en Illinois, que quería hablar con la actriz sobre este encuentro. Él le hizo preguntas al respecto, lo que le despertó un recuerdo. “Fue como una especie de terapia de regresión o algo así. Estaba casi en trance y de repente recordé algo”, explicó. “Me tocaron la cara y lo sentí como el dedo de dios”, añadió sobre el extraño episodio. “Fue el sentimiento más benevolente y amoroso, fue algo poderoso. Estaba lleno de luz”, afirmó.

LA NACION

Temas Goldie Hawn